ليبيا تنعش آمالها في بلوغ النهائيات

تصفيات أفريقيا لمونديال 2026:

اقترب منتخب الرأس الأخضر من حجز مقعده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب على مضيفه موريشيوس 2-0 في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الرابعة، ضمن التصفيات الأفريقية، فيما أنعشت ليبيا آمالها بتغلبها على مضيفتها أنغولا 1-0 في المجموعة ذاتها.

وعزّز منتخب «كاب فيردي» رصيده في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة أمام الكاميرون الثانية (12 نقطة)، التي تلتقي مع أسواتيني (نقطتان) لاحقاً، وليبيا ثالثة برصيد 11 نقطة، وأنغولا رابعة بـ7 نقاط، وموريشيوس خامسة بـ5 نقاط.

في المباراة الأولى على ملعب مدينة سان بيير، سيطر منتخب الرأس الأخضر على المجريات بشكل تام، وافتتح التسجيل عبر مهاجم إستريلا البرتغالي جوفان (22). وعزّز مدافع البطائح الإماراتي ديني بورغيش النتيجة (71).

وفي المباراة الثانية، يدين المنتخب الليبي بفوزه إلى مهاجمه عزّ الدين «عزو» المريمي برأسية من مسافة قريبة، إثر عرضية من فاضل منصور، بعد هجمة مرتدة خاطفة (48). وحاول منتخب أصحاب الأرض الذي كان الطرف الأفضل إدراك التعادل، إلا أن تألق الحارس الليبي مراد الوحيشي وخط دفاعه حال دون اهتزاز شباك «فرسان المتوسط».

وفقدت غانا نقطتين ثمينتين في صراع المجموعة السابعة، بتعادلها مع مضيفتها تشاد 1-1 في ندجامينا.

ومنح المخضرم جوردان أيو التقدم لمنتخب «بلاك ستارز» مستغلاً تمريرة متقنة من لاعب توتنهام الإنجليزي محمد قدوس (17)، وأدرك سيليستين إيكوا التعادل للمنتخب التشادي من تسديدة خاطفة (89).

وتغلبت مدغشقر على جمهورية أفريقيا الوسطى 2-0 على ملعب «العربي الزاولي» في مدينة الدار البيضاء المغربية المعتمدة أرضاً للمنتخب الملغاشي.

وافتتح وارن كادي التسجيل (45+2)، وعزّز أرنو راندريانانتيناينا النتيجة (59).

وتتصدر غانا الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام مدغشقر، وتأتي جزر القمر (12 نقطة) ثالثة بانتظار نتيجتها مع مالي الرابعة (9)، وأفريقيا الوسطى خامسة بـ5 نقاط، فيما حصدت تشاد أولى نقاطها، وبقيت سادسة.