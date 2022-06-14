ليبيا: فتحي باشاغا يزور المعبر الحدودي مع الجزائر

في تصريح له لدى زيارته معبر إيسين الحدودي بين الجزائر وليبيا، شدّد فتحي باشاغا رئيس حكومة ليبيا الموازية على “أهمية التعاون مع الجانب الجزائري في تأمين الحدود”.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد زار باشاغا معبر إيسين الحدودي الأسبوع الماضي، في إطار جولة تفقدية لمدينة غات في جنوب ليبيا.

واعتبر باشاغا في تصريحه أنّ “الصراعات الداخلية والانقسام السياسي، جلب آثارا سلبية على المناطق البعيدة في ليبيا، خاصة المدن الجنوبية”.

وتابع باشاغا يقول إنّ “الحكومة الليبية (التي عينها البرلمان) تعمل على أن تكون ليبيا دولة قوية على الجانب الأمني”، مشدّدا على “أهمية التعاون مع الجانب الجزائري في تأمين الحدود، وتجهيزها بشكل تامّ، وإمدادها بكافة الإمكانات اللازمة”.

تركيا تقرر تمديد مهام قواتها في ليبيا.. لعام ونصف

وفي 13 جوان 2022، أحالت الرئاسة في تركيا مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.

حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد اعتبر الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان في إحالته أن “الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد”.

وأضاف أنّ أن “الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية مصالح أنقرة في إطار القانون الدولي. واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي تشكّلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا”.

قبل أن يخلص إلى القول إنّ “الحفاظ على الأمن في ليبيا، يقتضي توفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية هناك”. في إشارة إلى استمرار عمل القوات العسكرية التركية في البلاد.

ليبيا: باشاغا يحتجّ على نشر مقال رأي باسمه في التايمز البريطانية

في 4 ماي 2022، احتجّ رئيس الحكومة الليبية الموازية فتحي باشاغا على نشر مقال رأي باسمه على صحيفة “التايمز” البريطانية.

وقال باشاغا في تغريدة على تويتر :”فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية”.

وتابع:”أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة، تحرّي الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة”.

وقد نشرت الصحيفة البريطانية مقالا منسوبا لفتحي باشاغا تحت عنوان “ليبيا تريد الوقوف مع بريطانيا ضد العدوان الروسي“. يعرض فيه على بريطانيا الوقوف مع بلاده ضد روسيا.

الدبيبة يهاجم الميلياردير المصري نجيب ساويرس

في 30 أفريل 2022، هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الميلياردير المصري نجيب ساويرس. ردّا على تغريدة اتّهمه فيها بالوقوف في وجه استقرار وطنه.

وكتب ساويرس رجل الأعمال الأغنى عربيا في تغريدة:”سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية. وفضل المنصب على مصلحة ليبيا”.

ليردّ عليه الدبيبة قائلا:”يبدو أنك قد أخطأت العنوان. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري”. في ما يبدو إشارة إلى مهرجان سينمائي يموّله ساويرس.

فكان ردّ ساويريس بتغريدة أخرى عبّر فيها “ساخرا”، عن تطلّعه إلى تنظيم “مهرجان للثقافة والسينما في ليبيا”.

الانقسام الليبي: عقيلة صالح يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة

في 20 أفريل 2022، دعا رئيس مجلس النوّاب الليبي في طبرق عقيلة صالح يوم الثلاثاء، إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

يأتي هذا في ظل استمرار الانقسام السياسي في البلاد. بعد تنصيب مجلس طبرق لفتحي باشاغا كرئيس للحكومة، بدلا من الدبيبة. والذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

وطالب عقيلة صالح “جميع الإدارات والشركات العامة والخاصة. وكذلك البعثات الدبلوماسية، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.

ويعتبر مجلس النواب حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة منتهية الولاية. بموجب قرار المجلس القاضي بانتهاء ولايتها في 24 ديسمبر الماضي.