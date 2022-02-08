ليبيا: مصادرة رزم حشيش عليها صور بوتين!
صادرت السلطات الليبية في شمال شرق البلاد أكثر من 300 رزمة حشيش عليها صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مسؤول في جهاز مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية لوكالة فرانس برس إنّه “تمّ اكتشاف 323 رزمة، تزن الواحدة 250 غراماً”، مشيراً إلى أنّ هذه المخدّرات عثر عليها في بلدة المرج السبت.
In #Libya, a large batch of hashish was detained, packed in a film with a photo of #Putin glued on it.
A local resident found 323 packages pic.twitter.com/qSxCjk6HFh
— Middle East Update (@islamicworldupd) February 7, 2022
وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرزم من الحشيش وقد رصّت فوق بعضها البعض، وعلى كلّ منها صورة للرئيس الروسي مرتدياً بزة رسمية سوداء.
ولم يحدّد المسؤول مصدر المخدّرات المضبوطة، كما لم يتمكّن من تفسير سبب وجود صورة للرئيس الروسي على هذه الرزم.
وارتفع الاتجار بالمخدرات والكحول المغشوشة بشكل كبير في ليبيا في السنوات الأخيرة، بخاصة في ظل غياب الإحكام الأمني على المنافذ بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
والحشيش هو أحد أكثر الأصناف المخدّرة التي تضبط في ليبيا.