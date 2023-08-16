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ليبيا: 55 قتيلا و146 جريحا في اشتباكات مسلّحة بطرابلس

الشروق أونلاين
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ليبيا: 55 قتيلا و146 جريحا في اشتباكات مسلّحة بطرابلس
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اشتباكات في طرابلس

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة في عاصمة ليبيا طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية عن مصدر طبي.

وشهدت طرابلس منذ صباح الأربعاء، هدوء حذرا، بعد اشتباكات مسلحة استمرت ليومين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

قبل أن يعلن متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، عن اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة “سوق الجمعة” بطرابلس على “وقف إطلاق النار بتسليم آمر اللواء 444 إلى جهة محايدة”.​​​​​​​

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