-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الشؤون الدينية تقرر إعادة فتح بيوت الوضوء
العالم

ليبيا: 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
  • 293
  • 0
ليبيا: 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية يوم الأحد، بلغ 61 مرشحا، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة.

وعلى مدار يوم أمس الأحد، نقلت قناة (ليبيا الوطنية) والمنصات الإعلامية، كلمات لـ29 مرشحا آخرين عقب تقديم أوراقهم، ليرتفع العدد إلى 61 مرشحا، موزعون بواقع 45 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم في طرابلس، و10 في بنغازي، و6 في سبها.

وتنتهي الاثنين، مهلة التقدم بطلبات الترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين الأربعاء المقبل وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر.

وتعتزم المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، الاثنين، تنظيم ندوة صحفية، بخصوص انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة، المحددة اليوم 22 نوفمبر 2021، كما ستتناول الندوة آخر مستجدات توزيع بطاقات الناخب، للاستحقاقات المقبلة.

مقالات ذات صلة
المغرب يشتري منظومة “باتريوت” لنشرها على الحدود مع الجزائر

المغرب يشتري منظومة “باتريوت” لنشرها على الحدود مع الجزائر

قضية سلطانة خيا: منظمة أمريكية تدعو المفوض الأممي للتحرك

قضية سلطانة خيا: منظمة أمريكية تدعو المفوض الأممي للتحرك

عملية القدس: استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطن وحماس تعلن مسؤوليتها  

عملية القدس: استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطن وحماس تعلن مسؤوليتها  

عائشة القذافي تدعو الليبيين لدعم شقيقها سيف الإسلام في الانتخابات (وثيقة)  

عائشة القذافي تدعو الليبيين لدعم شقيقها سيف الإسلام في الانتخابات (وثيقة)  

السودان.. الجيش يرفع الإقامة الجبرية عن حمدوك ويعيده لرئاسة الوزراء

السودان.. الجيش يرفع الإقامة الجبرية عن حمدوك ويعيده لرئاسة الوزراء

التنقيب عن النفط قرب جزر الكناري.. بوادر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا

التنقيب عن النفط قرب جزر الكناري.. بوادر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد