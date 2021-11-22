ليبيا: 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية يوم الأحد، بلغ 61 مرشحا، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة.

وعلى مدار يوم أمس الأحد، نقلت قناة (ليبيا الوطنية) والمنصات الإعلامية، كلمات لـ29 مرشحا آخرين عقب تقديم أوراقهم، ليرتفع العدد إلى 61 مرشحا، موزعون بواقع 45 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم في طرابلس، و10 في بنغازي، و6 في سبها.

وتنتهي الاثنين، مهلة التقدم بطلبات الترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين الأربعاء المقبل وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر.

وتعتزم المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، الاثنين، تنظيم ندوة صحفية، بخصوص انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة، المحددة اليوم 22 نوفمبر 2021، كما ستتناول الندوة آخر مستجدات توزيع بطاقات الناخب، للاستحقاقات المقبلة.