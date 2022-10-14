ليبية تعثر على أبنائها السبعة المفقودين داخل مقابر جماعية

المقبرة الجماعية التي عثر بها على جثث الأبناء السبعة

أصيبت امرأة ليبية بصدمة كبيرة عندما بلغها خبر العثور على أبنائها السبعة داخل مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وقالت الحاجة غزالة إن أولادها أخذوا من البيت الساعة الواحدة ليلا ” انتزعوهم من بين أبنائهم ونسائهم، كتفوهم ووضعوهم في 7 سيارات”، وقالت غزالة بصوت متألم ليتهم قتلوا قتلة طبيعية”عذبوهم”.

ووجهت السيدة الليبية المكلومة نداء عبر “الجزيرة مباشر” لملاحقة قتلة أولادها الذين عثر عليهم في ترهونة التي كانت تسيطر عليها قوات عسكرية موالية للجنرال خليفة حفتر، وقالت إنها لا تريد شيئا سوى أن يجلبوا من قتل أولادها” مضيفة ” أريد أن أراه بعيني، وأسأله ما السبب الذي دعاك لقتلهم”.

وتقوم الحاجة غزالة الآن بإعالة 7 عائلات و14 طفلًا وسط ظروف معيشية قاسية.

يذكر أنه منذ جوان2020، تواصل السلطات الليبية اكتشاف مقابر جماعية وفردية، وانتشال جثث ورفات في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن تم استعادتها من قوات حفتر.

وفي 24 نوفمبر 2021 دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، طاهر السني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة.