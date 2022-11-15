ليريس: جئت لتقديم الإضافة وإثارة المشاكل الفنية لبلماضي

عريبي يفضل الرد على الانتقادات في أرضية الملعب

أكد الوافد الجديد للمنتخب الوطني، مهدي ليريس، نجم نادي سمبدوريا الإيطالي أنه جاء إلى “الخضر” من أجل الفوز بمكانة أساسية وليس للبقاء على دكة البدلاء، قبل أن يشير إلى أنه يرغب في إثارة المشاكل الفنية لبلماضي عندما يتعلق الأمر باختيار التشكيلة الأساسية، في حين رفض كريم عريبي مهاجم شباب بلوزداد الرد على الانتقادات القاسية التي طالته لتواجده في قائمة “الخضر”.

وكان جمال بلماضي أثنى على اللاعبين خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأحد الماضي بسيدي موسى، ووصف مهدي ليريس بـ”اللاعب صاحب الثقافة التكتيكية الإيطالية والمتعدد المناصب”، مشيرا إلى أنه سيسمح له بـ”توظيفه في عدة مناصب”، في حين دافع عن اختياره لكريم عريبي وشببه ببغداد بونجاح، مؤكدا متابعته لمهاجم شباب بلوزداد منذ فترة وإعجابه بطريقة لعبه رغم عدم تسجيله العديد من الأهداف.

وقال مهدي ليريس (24 عاما) خلال إجابته على أسئلة وسائل الإعلام خلال المنطقة المختلطة بمركز سيدي موسى، أول أمس، ردا على سؤال متعلق بأهدافه مع المنتخب الوطني عقب أول استدعاء له: “لم آت إلى هنا من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء، بل أنا هنا من أجل تقديم الإضافة ومحاولة خلق مشكلة إيجابية للمدرب”، وأضاف: “أريد أن أكون سببا يجعل بلماضي يجد صعوبات من أجل اختيار تشكيلته الأساسية، خاصة وأنني متحمس كثيرا من أجل اللعب مع بلدي الأصلي، وأنا فخور بتمثيل الجزائر”، وتابع: “الأجواء رائعة داخل المنتخب، أعتقد بأن اللاعبين تجاوزوا صدمة عدم التأهل لنهائيات كأس العالم القادمة، لم أكن متواجدا في مباراة الكاميرون، وبالتالي لا أستطيع أن أكون في نفس وضعيتهم النفسية”، وأتم: “سأتابع المونديال وأشجع جميع المنتخبات العربية والإفريقية، خاصة وأنني أمتلك الكثير من الزملاء فيها، وأتمنى لهم كل التوفيق وتحقيق مشوار كبير”، أم بخصوص مشكلة اللاعبين مزدوجي الجنسية فاعترف لاعب سمبدوريا بصعوبة هذا الموقف، وكشف: “في بعض الأحيان من الصعب الاستقرار على قرار معين، خاصة أن أغلبهم ولدوا ونشأوا في فرنسا. الأمر لم يكن معقدا بالنسبة لي وخياري كان واضحا من البداية باللعب مع منتخب الجزائر”.

من جهته، بدا كريم عريبي غير متأثر بالانتقادات القاسية التي طالته منذ الإعلان عن اسمه في قائمة جمال بلماضي، خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وقال بهذا الخصوص: “سأعمل بقوة وبكل إرادة خلال التربص الحالي، وفي حال منحي الفرصة سأُبرهن على إمكانياتي لتغيير وجهة نظر البعض بخصوصي”، قبل أن يضيف: “أشكر جمال بلماضي على ثقته في شخصي، وأتمنى أن أكون في المستوى، والانتقادات تعني أنني موجود”، وأردف: “الانتقادات تسمح لي بتطوير مستواي، ويجب أن أرد عليها في الميدان”.

يجدر الذكر، أن المنتخب الوطني سيلعب مواحهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، الأولى اليوم الثلاثاء أمام منتخب مالي على ملعب ميلود هدفي بوهران، والثانية السبت المقبل على ملعب مالمو أمام المنتخب السويدي.