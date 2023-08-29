ليريس يتألّق ويتأهّل رفقة آيت نوري

حجز اللاعبان الدوليان الجزائريان مهدي ليريس وريان آيت نوري سهرة الثلاثاء، بطاقة التأهّل للدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز فريق ستوك سيتي بِنتيجة (6-1) على نادي روثرهام، وصنع المدافع ليريس الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 18، كما سجّل الهدف الأخير في الدقيقة الـ 72، مُفتتحا العدّاد مع فريقه الجديد.

وانتصر نادي ولفرهامبتون بِنتيجة (5-0) على فريق بلاكبول، وحينها شارك المدافع آيت نوري أساسيا.

وتُجرى وقائع الدور المُقبل في الـ 25 من الشهر الدّاخل.