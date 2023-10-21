ليريس يترك بصمة في فوز ستوك سيتي

ساهم اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس مساء السبت، في صنع فوز فريقه ستوك سيتي الإنجليزي.

وتفوّق نادي ستوك سيتي بِنتيجة (2-1) على الزّائر فريق سندرلاند، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الإنجليزية للقسم الثاني.

ومرّر متوسّط الميدان ليريس كرة حاسمة في الدقيقة السابعة، أثمرت بِأوّل هدفَي فريق ستوك سيتي.

وبات مهدي ليريس يجمع رصيد تمريرتَين حاسمتَين، في البطولة وكأس الرابطة الإنجليزية. فضلا عن تسجيله هدفا في تاريخ سابق.

ويتموقع فريق ستوك سيتي في المركز الـ 20 بِرصيد 13 نقطة، ويشغل نادي سندرلاند الرّتبة الـ 6 بِمجموع 19 نقطة. من أصل 24 فريقا مُتنافسا.