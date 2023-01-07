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الجزائر

“ليسانس مزدوج”.. مشروع على طاولة التعليم العالي  

الشروق أونلاين
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“ليسانس مزدوج”.. مشروع على طاولة التعليم العالي  

أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري، فتح نقاش حول مشروع إنشاء شهادتي”ليسانس مزدوج” في بعض التخصصات المتقاربة بهدف مواكبة عالم الشغل.

وأوضح بداري، السبت، وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، بداري أن “فكرة شهادتي ليسانس مزدوج موجودة حاليا قيد الدراسة، وتتمثل في تمكين حامل شهادة البكالوريا من مزاولة مسارين جامعيين خلال نفس المرحلة للحصول على شهادتين تدعمان انخراطه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

قال الوزير أن مصالحه “ستدرس سبل تمكين الطلبة من التوفيق بين المسارين كأن يتم الموازنة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد أو تنظيم التخصصين بنفس المؤسسة الجامعية أو نفس القسم”.

كما كشف الوزير عن الشروع في “إعادة هيكلة ميادين التكوين وتقليصها من 15 حاليا إلى 5 ميادين كبرى تتيح للطالب الجديد الاندماج في الجو الجامعي كخطوة أولى والتعرف على تخصصات ميدانه خلال السنة الأولى جامعي ومن ثم تسهيل عملية اختيار التخصص الأنسب له”.

من جهة أخرى، كشف بداري عن “الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ على أن يتم تقديمه للجهات المختصة قريبا بعد أن تم إثراؤه باقتراحات الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع”.

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