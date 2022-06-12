ليستر سيتي الإنجليزي يفكر في ضم سعيد بن رحمة

ما زال يبحث عن خليفة لرياض محرز

تطرق موقع “فوكسز أوف ليستر” الإنجليزي، المختص في متابعة أخبار نادي ليستر سيتي، إلى إمكانية انضمام نجم “الخضر” ووستهام، سعيد بن رحمة، إلى “الفوكسز” خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، مع ترشيحه لإمكانية تعويض نجم النادي السابق، رياض محرز، في قلوب الأنصار وتاريخ النادي.

وكانت إدارة نادي وستهام أعلنت استعدادها للاستماع إلى العروض الخاصة ببيع سعيد بن رحمة هذا الصيف، وبتوصية من المدير الفني للنادي، الأسكتلندي ديفيد مويس، الذي لا يعتبر النجم الجزائري من خياراته الأساسية، بدليل أنه أكثر اللاعبين استبدالا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتساءل موقع “فوكسز أوف ليستر” في تقرير له عن إمكانية دخول ليستر سيتي في المزايدة لضم سعيد بن رحمة، على أمل أن ينجح في تعويض رياض محرز، الذي قاد ليستر إلى إنجاز تاريخي عام 2016، عندما توج بلقب “البريميرليغ” لأول مرة في تاريخه، وقال بهذا الخصوص: “منذ أن غادر رياض محرز النادي صيف عام 2018، بحث ليستر سيتي عن بديل له، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى مدى سحر محرز بالنسبة إلى ليستر وما زال كذلك بالنسبة للمان سيتي”، وأضاف: “لقد حاول كل من رشيد غزال وجنكيز أندر وأيزي بيريز ملء الفراغ الذي تركه الجزائري (محرز)، لكن لم يثبت أي منهم أنه الحل”، وزاد: “يتطلع الثعالب هذا الصيف إلى إنهاء بحثهم الذي دام لأربع سنوات”، وتابع: “ذكرت صحيفة “الغارديان” أن وستهام منفتح على العروض لبيع سعيد بن رحمة، حيث يهدف النادي إلى توفير الأموال لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف”، وأردف: “يشعر ديفيد مويس بأنه إذا تمكن النادي من تأمين توقيع جيسي لينغارد، فسيكون بن رحمة زائدًا عن المتطلبات”، وتابع: “السؤال الآن هو ما إذا كان على ليستر سيتي التفكير في هذه الخطوة بالنسبة له..؟ (ضم بن رحمة)”، مضيفا: “الإجابة ليست بسيطة. بعد كل شيء لقد وجد بن رحمة صعوبة في أن يكون له تأثير مستمر على المباريات التي لعب فيها مع وستهام”، وأكد: “رغم أنه بدأ الموسم جيّدا إلى أن الاتساق والثبات في المستوى كان أكبر أعدائه في النصف الثاني من الموسم المنصرم”، وختم: “وجد بن رحمة صعوبة في الوصول إليه (الثبات في المستوى) وتأثيره في الثلث الأخير من الهجوم كان مفقودًا”.

إلى ذلك، لم يفوت ذات المصدر الإشادة بقدرات بن رحمة، وقال بهذا الخصوص: “إنه يتمتع بمستوى جيّد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن ربما من شأن هذه الخطوة (الانتقال إلى ليستر) أن تفيده هذا الصيف”، وأردف: “إذا تمكن من الوصول إلى المستوى التالي وتكرار الشكل الذي كان عليه في برينتفورد، فيمكنه أن يثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا هو السبب في أن العديد من الأندية ستراقب وضعه الحالي في وستهام”.