ليستر سيتي قد ينهي معاناة آدم وناس مع نابولي

فيما تبقى الوجهة التركية قائمة

ما يزال الدولي الجزائري، آدم وناس يبحث عن ناد يكون بمثابة طوق نجاة بالنسبة له، من أجل وضع حد لمعاناته في الكالتشيو الايطالي والخروج من قبضة نادي نابولي الإيطالي، الذي يريد إرغامه على تجديد عقده الذي ينتهي في صائفة 2023.

ويعيش مهاجم الخضر معاناة حقيقية، بسبب رفضه تجديد عقده مع نابولي وتمسكه بفكرة الرحيل عن النادي، وهذا رغبة منه في خوض تجربة جديدة خارج إيطاليا، ما جعله يتعرّض للضغط من طرف إدارة ناديه إلى درجة تهديده بالبقاء خارج تشكيلة الفريق في الموسم الكروي المقبل، حسب ما كشفته عديد المصادر الإعلامية الإيطالية.

وموازاة مع الوضعية الصعبة التي يعيشها النجم الجزائري، أكد موقع “نابولي توداي” الإيطالي، أول أمس الأحد، عن وجود العديد من الأندية الأوروبية التي تسعى لإخراج وناس من هذا المأزق التي يوجد فيه، ومن أبرزها يوجد نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الذي يبحث عن لاعب واعد بمواصفات “محارب الصحراء”، الذي بإمكانه السير على خطى مواطنه، نجم النادي السابق رياض محرز، الذي كان قاد ليستر سيتي لتحقيق لقب “البريميرليغ” قبل الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.

ومن الممكن أن تكون الوجهة الأنجليزية، الحل المثالي بالنسبة للدولي الجزائري، الذي لم يسعفه الحظ للبروز بالشكل اللائق مع نابولي بالنظر للإمكانيات التي يملكها، وهذا بسبب لعنة الإصابات التي طاردته وكذا للتهميش الذي تعرّض له من طرف المدربين الذين تعاقبوا على العارضة الفنية للنادي الإيطالي.

وحسب نفس المصدر، فإن آدم وناس رفض العروض التي وصلته من أندية إيطالية أخرى على غرار الصاعد الجديد مونزا وأودينيزي وتورينو، وذلك لرغبته في خوض تجربة جديدة خارج “الكالتشيو”، كما تلقى في الوقت ذاته عروضاً من أندية بيشكتاش التركي وأولمبيك مرسيليا الفرنسي.

هذا، وكانت تقارير إعلامية إيطالية كشفت أن آدم وناس كان أبلغ إدارة نابولي برغبته في مغادرة النادي وطلب منها الموافقة على بيعه في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن مسؤولي الأخير تجاهلوا رغبته وقدموا له عرضا للتجديد في النادي.