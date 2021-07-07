ليستر سيتي يناور لتسريح غزال ويصر على 9 ملايين يورو

عرضه على فنرباتشي وغالاتاساراي التركيين

لا يزال نادي ليستر سيتي الإنجليزي يناور ويماطل في إعطاء موافقته على عرض نادي بيشيكتاس التركي، من أجل تسريح الدولي الجزائري، رشيد غزال، إلى هذا النادي بصفة نهائية.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن نادي ليستر يصر على الحصول على مبلغ 9 ملايين يورو، من أجل إخلاء سبيل الدولي الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويعمل المستحيل لجعل إدارة النادي التركي ترضخ وتسدد هذا المبلغ في سبيل ضم اللاعب، الذي ساهم بشكل كبير في تألق الفريق الموسم الماضي، بعد قيادته إلى التتويج بلقبي البطولة والكأس في تركيا.

وكان غزال قد لعب الموسم الماضي على شكل إعارة في نادي بيشكتاس، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي الذي يملك عقده إلى غاية 2023.

وكانت آخر خرجات إدارة النادي الإنجليزي التي وصفها الإعلام التركي بـ”المحيرة”، قد قامت بعرض الدولي الجزائري على ناديي غالاتاسراي وفنرباتشي التركيين، للرفع أكثر من قيمة الدولي الجزائري وإلزام بيشيكتاس على التحرك سريعا وتلبية مطالبها المالية المتمثلة في ضرورة الحصول على مبلغ 9 ملايين يورو.

وبحسب ذات المصدر، فإن نادي غالاتاسراي أبدى موافقته على الدخول في مفاوضات من أجل ضم غزال، لاسيما وأن المدرب فاتح تيريم معجب به وكان يفكر في منحه الرقم 10، في ظل افتقاد الفريق صانع ألعاب حقيقيا، في وقت لم يبد فنرباتشي اهتماما باللاعب.

وتجدر الإشارة إلى أن والد اللاعب في تصريحات حديثة له، أشار إلى أن نجله “رشيد” رفض عرضا من غالاتاساراي ويصر على البقاء في بيشيكتاس، أين وجد راحته وكل الناس تحبه هناك– بحسبه-.

يذكر أن النجم الجزائري استطاع خوض 31 مواجهة مع بشكتاش في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، واستطاع تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى إعطاء رفاقه 17 تمريرة حاسمة، جعلتهم يحققون لقب المسابقة المحلية.