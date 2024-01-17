ليست سحرا.. هكذا يبهر التيك توكر الجزائري معرف محمد رمزي متابعيه بقراءة الأفكار!

أبهر التيك توكر الجزائري معرف محمد رمزي عديد الأجانب ببراعته في ألعاب الخفة وقدرته الفائقة على تطوير تقنيات التحكم في العقل وقراءة الأفكار، فصنع لنفسه جمهورا عبر المنصة الشهيرة، التي ينشر من خلالها فيديوهاته الشيقة في ألعاب الخفة.

هو شاب في الـ 29 من عمره، استطاع أن يحقق ملايين المشاهدات ويستقطب آلاف المتابعين بحيل مرئية بسيطة وعلى مقربة من الجمهور، تعلم مهاراتها دون تلقي أي تدريب في مؤسسة متخصصة، ودافعه تغيير نظرة المجتمع للوهم، الذي يخلط الكثيرون بينه وبين السحر.

شاع اسمه بين ثنايا التيك توك، ويتابعه العديد من مشاهير السوشيال ميديا، كما تحدثت عن قدراته الفائقة عديد الصحف الوطنية والأجنبية، خاصة وأنه عصامي التكوين وحريص على تطوير مهاراته باستمرار من أجل رسم البسمة على شفاه الملتفين حوله.

يقول محمد رمزي عن الخدع السحرية وألعاب الخفة إنها تمثل شغفا بالنسبة له، وأنه يتنفس هذا الشغف الذي ينعكس على الآداء، لذلك لم يفشل يوما في جعل الجمهور يستمتع بوقته ويضحك من أعماق قلبه.

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في ذات السياق تحدث التيك توكر الجزائري عن كتابه “الدليل لتعلم الپروپلس منتاليزم”، الذي تطرق من خلاله لفن قراءة الأفكار الذي لا يتطلب إستعمال أدوات خاصة أو تقنيات حديثة، و إنما يعتمد بصفة خاصة على لغة الجسد و الإيحاء، وهي بعض الطرق و الأساليب التي يلجأ إليها لتجسيد المعنى الفِعلي لقراءة العقول.

وكشف بأنّه بدأ بحيل بسيطة ثم تقدم نفسه شيئا فشيئا حتى تمكن من تطوير طرق إجبارية قوية للتعامل مع أفكار الشخص بشكل مثير للإهتمام من خلال دراسة الآلية النفسية التّي تدعم هذه التقنيات الإجبارية.

وأوضح أن خدعه قراءة الأفكار مثل معرفة شهر ميلاد الشخص مثلا تعتمد أساسا على تضييق نطاق الإحتمالات من خلال إستبعاد الأحرف أو ما يعرف ب نظام “anagram”، حيث يسأل شخصا مثلا إذا كان شهر ميلاده يحتوي على حرف ألف و حرف ياء، ومن خلال أجوبته، واستنادًا على بعض المبادئ الشهيرة في” المنتاليزم” مثل principle repeat يكون قادر على تخمين الشهر.

يذكر أن معرف محمد رمزي من مواليد 19 فيفري 1994، حاصل على شهادة ليسانس في إدارة الموارد البشرية، ولاعب خفة، وقارئ أفكار.