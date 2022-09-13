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ليست قضية خطوات.. هكذا يحميك المشي من أمراض خطيرة

الشروق أونلاين
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ليست قضية خطوات.. هكذا يحميك المشي من أمراض خطيرة
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رياضة المشي

أوصت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني في أستراليا، وجامعة جنوب الدانمارك، بالمشي 10 آلاف خطوة يوميا، للوقاية من الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان.

لكن تحقيق الفوائد الصحية للمشي لا يتوقف على عدد الخطوات وحسب، لأنه يتعلق أكثر بسرعة المشي، حسب الباحثين.

وقال أحد المشاركين في الدراسة، وهو الدكتور ماثيو أحمدي من جامعة سيدني:”من أجل التمتّع بالفوائد الصحية الوقائية للمشي، لا يكفي أن يمشي الناس 10 آلاف خطوة في اليوم فقط، بل يجب أن يسعوا أيضا إلى المشي بشكل أسرع”.

وفي نفس السياق، أضاف إيمانويل ستاماتاكيس أستاذ النشاط البدني في نفس الجامعة: “يستخدم الجمهور عدد الخطوات على نطاق واسع لتتبع مستويات النشاط، بفضل الشعبية المتزايدة لأجهزة وتطبيقات مراقبة اللياقة البدنية. ولكن نادرا ما يفكر الناس في وتيرة خطواتهم”.

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