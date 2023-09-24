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ليست مزحة.. شرطة المكسيك تلقي القبض على دمية

الشروق أونلاين
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ليست مزحة.. شرطة المكسيك تلقي القبض على دمية
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صورة للدمية في مركز الشرطة

ألقت الشرطة في المكسيك القبض على دمية شهيرة بطلة سلسة أفلام الرعب المعروفة أيضا باسم “لعبة الشيطان” أو “الدمية القاتلة”.

تم حبس الدمية المعروفة أيضا باسم “تشاكي” وصاحبها كارلوس بسبب تعمد إخافة الناس، واتهم كارلوس بزعزعة السلام وتعريض سلامة الآخرين للخطر.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن ضابط الشرطة الذي قيد الدمية “تشاكي” تم توبيخه بعد ذلك لأنه لم يأخذ وظيفته على محمل الجد.

تم إطلاق سراح كارلوس لاحقا، إلا أن مكان وجود دمية تشاكي لا يزال مجهولاً.

أفلام الدمية القاتلة هي سلسلة أفلام رعب تقوم ببطولتها دمية تقتل كل ما يواجهها لتصل إلى ما تريده، اسم الدمية هو (تشارلز لي راي) أو تشاكي باختصار.

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