ليس جزائريا.. هذا ما قاله التاجر الذي أحرق دفتر الديون!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لرجل يحرق دفترا وقالوا بأنه تاجر جزائري قرر أن يعفي زبائنه من ديونهم قبيل حلول الشهر الفضيل.
ولقيت الصورة رواجا واسعا وحظي تصرف الرجل بالثناء الكبير، كما دعا الكثيرون لاتخاذه قدوة والرأفة بإخوانهم في شهر الرحمة والخير.
أين باقي التجار عليهم غضب الله إذا ماعملو مثل ماعمل هذا التاجر————-@بمناسبة اقتراب شهر رمضان.. تاجر يحرق دفتر الديون الخاص به ويعفو عن جميع زبائنه pic.twitter.com/6xkucssRmX
— فارس علي (@farsly91617521) March 14, 2023
وما كان لافتا مع انتشار الصورة هو جنسية الرجل التي تتغير من منشور إلى آخر، فبعضهم قال بأنه جزائري والبعض الآخر ليبي، وغيرهم عراقي..إلخ.
مؤيد الموزان
تاجر عراقي يحرق دفتر الديون
هذا الخبر خذي ترند
نشطاء ليبيا 👇🏿
صفحات قالت في مصراتة
واخرى اكدت انه من الجنوب #الحقيقة الحدث في العراق منذ سنوات 👀م pic.twitter.com/2wlcXB5G2e
— تاقرفت London (@TaqrftA) March 10, 2023
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الجنسية الحقيقية للتاجر عراقية، حيث قام بإحراق دفتر الديون، معلنًا أن أمواله قد رُدّت إليه بهذا العمل.
وقال الرجل وهو حقوقي يدعى مويد الموزان، ويملك محلا للمواد الغذائية إنه لا يريد شيئًا سوى أن تمر أيام الناس بسلام، موضحا بأن السبب الذي دفعه لإعادة نشر الصور كان بسبب الأشخاص الذين نسبوه لدولهم في منشوراتهم.
وعبر عن سعادته بتلك الخطوة، مضيفا أنه فعل ذلك “ابتغاءً لوجه الله قبل حلول شهر رمضان المبارك”.
وقال مويد عبر حسابه على فيسبوك: “القصد من إعادة المنشور بعض دول العالم نشروا أني تابع لدولهم أو لبلدان أخرى تحياتي لكم جميعًا، الله على ما أقول وكيل”.
وأضاف: “أي شخص أطالبه بمبلغ من المال محلل، بمناسبة حلول شهر رمضان ولا تنسونا من الدعاء”.
وكتب عنوانه بمحافظة نينوى ورقم هاتفه.