ليس رونالدو أو ميسي.. هذا هو أغنى لاعب في العالم

يعد لاعب منتخب بروناي فائق بلقية، أغنى لاعب كرة قدم في العالم، حيث تفوق ثروته، ثروة الثنائي ميسي ورونالدو بنحو 20 مرة.

وتبلغ ثروة بلقية البالغ من العمر 24 سنة، وهو ابن شقيق سلطان بروناي، أكثر من 21 مليار دولار في حين أن ميسي ورونالدو دخلا نادي المليار دولار قبل نحو عامين فقط.

وجمع الثنائي كريستيانو وميسي ثروتهما عن طريق كرة القدم، في حين أن ثروة بلقية أغلبها موروثة من عائلته.

ويلعب بلقيه بفريق تشونبوري التايلندي، بعقد يمتد إلى غاية 2024، ولعب سابقا لعدة فرق أوروبية هي: ماريتيمو البرتغالي، وأرسنال وتشلسي وليستر سيتي وساوثهامبتون في إنجلترا.