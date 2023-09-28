“ليس في 12 ربيع الأول”.. عالم أزهري يثير الجدل بشأن مولد النبي (فيديو)

أثار عالم أزهري جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتأكده أنه ليس يوم 12 ربيع الأول.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات تلفزيونية إن المهمات الرئيسية للنبوة الخاتمة من الواجب على الدعاة والعلماء والباحثين أن يذكروا بها العالم.

وأضاف: “في معلومة شائعة نريد أن نصححها وهي أن المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول ولكن الصحيح إنه هو يوم 9 ربيع الأول وحقق في هذا محمود باشا الفلكي بجدول في علم الفلك”.

وأردف: “عندما راجع محمود باشا الفلكي اقتران القمر والأيام التي تقع يوم الاثنين أيام مولد النبي محمد؛ وجد أنه ولد في يوم 9 ربيع الأول، الموافق لـ 10 أفريل سنة 571 ميلادية”.

وبخصوص الجهات التي تقول أن يوم 12 ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، قال كريمة: “المتسلفة يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم 12 وأنتم تحتفلون بيوم الوفاة، ولكن نحن لا نحتفل بيوم الوفاة ولكن نحتفل بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم”.

وتابع: “النبي كان يصوم كل يوم اثنين تعظيمًا لمولده، وأبو لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه عتق الجارية التي بشرته بميلاد الرسول الأعظم حبًا في هذه البشارة”.