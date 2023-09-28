“ليس في 12 ربيع الأول”.. عالم أزهري يثير الجدل بشأن مولد النبي (فيديو)
أثار عالم أزهري جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتأكده أنه ليس يوم 12 ربيع الأول.
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات تلفزيونية إن المهمات الرئيسية للنبوة الخاتمة من الواجب على الدعاة والعلماء والباحثين أن يذكروا بها العالم.
وأضاف: “في معلومة شائعة نريد أن نصححها وهي أن المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول ولكن الصحيح إنه هو يوم 9 ربيع الأول وحقق في هذا محمود باشا الفلكي بجدول في علم الفلك”.
وأردف: “عندما راجع محمود باشا الفلكي اقتران القمر والأيام التي تقع يوم الاثنين أيام مولد النبي محمد؛ وجد أنه ولد في يوم 9 ربيع الأول، الموافق لـ 10 أفريل سنة 571 ميلادية”.
حقَّق العلامةُ الفلكيُّ محمود باشا بكتابه “نتائج الأفهام” أنَّ مولدَ سيدِنا النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان صبيحةَ الاثنين، 9 من ربيع الأول، الموافق 20 من نيسان 571م، والله أعلم … pic.twitter.com/IYVc4TtzdW
— محمد وائل الحنبلي (@waelh1399) September 24, 2023
وبخصوص الجهات التي تقول أن يوم 12 ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، قال كريمة: “المتسلفة يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم 12 وأنتم تحتفلون بيوم الوفاة، ولكن نحن لا نحتفل بيوم الوفاة ولكن نحتفل بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم”.
“معلومة”
الثابت هو وفاة الرسول [ﷺ] يوم 12 ربيع الأول عام 11 هجري،
أما مولده [ﷺ] فلم يثبت فيه تاريخ محدد واختلف فيه العلماء
ف من المصيبة ان المبتدعين يحتفلون بأظلم أيام الدنيا وأكثرها حزنًا وهو موت النبي [ﷺ] وانقطاع الوحي
— G | صلوا على النبيﷺ (@6x7z1) September 28, 2023
1️⃣ تاريخ 12 ربيع الأول يــــــوم #وفــــــاة #رسول_الله ﷺ
خرج أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – صبيحة الإثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجري وقال :
مـــ…ـــات رســـ…ـــول الله ﷺ
فأظلمت #الدنيا على #المسلمين …
فبمــــــاذا #ستحتفلون …؟!!
قبح الله #الهوى وأخزى #المبتدع. pic.twitter.com/DEMHTCAHaQ
— عبد الرزاق المغربي 🇲🇦 🕋 🇸🇦 (@Abderrazakm) September 28, 2023
وتابع: “النبي كان يصوم كل يوم اثنين تعظيمًا لمولده، وأبو لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه عتق الجارية التي بشرته بميلاد الرسول الأعظم حبًا في هذه البشارة”.