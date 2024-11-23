“ليس مزاحا”.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته!

هددت نائبة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، علنا بقتل الرئيس وزوجته، مؤكدة أن الأمر ليس مزاحا وأنها اتفقت مع قاتل مأجور.

ووفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس فقد أعلنت سارة دوتيرتي، أنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها.

وبدوره، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين “التهديد القائم” ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي “لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب”.

ولم تتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان حكومي أنه “بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب”.

ورفع الابن الأكبر للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الثلاثاء، لواء الدفاع عن والده، وقال إن نائبة الرئيس سارة دوتيرتي “تجاوزت الخطوط الحمراء” بهجماتها، حيث تصاعد الخلاف بين أكبر العشائر السياسية في البلاد.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن عضو الكونغرس الفلبيني فرديناند ألكسندر ماركوس القول، إنه لا يطيق الصمت، رغم نصيحة والده بالامتناع عن إلقاء بيان، في حين تهدد سارة دوتيرتي “باستخراج جثة رئيس سابق وقطع رأس الرئيس الحالي”.

وقال النائب البرلماني في بيان، اليوم الثلاثاء: “إضافة إلى ذلك، تم إدانة نوبة غضبها الغريبة من قبل أمة أصابها الرعب من مثل هذه الأعمال من انعدام الحساسية تجاه الموتى والقسوة على الأحياء”.

وأضاف أيضا أن والده لم يقل أي شيء لزجر نائبة الرئيس دوتيرتي، وبرر لها “المضي في الهجوم الصاروخي”.

وكشف بيان سليل عائلة ماركوس أن الخلاف العام بين العائلتين القويتين لا يهدأ، الأمر الذي يهدد بحالة من عدم الاستقرار السياسي في الفلبين، التي تقع بجنوب شرق آسيا قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.

ويأتي موقف النائب البرلماني ردًا على التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس الأسبوع الماضي حول أن الرئيس ماركوس “لا يعرف كيف يكون رئيسًا”، في واحدة من أعنف انتقاداتها حتى الآن ضد شريكها في السباق الرئاسي في عام 2022.