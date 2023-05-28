ليس مسكونا.. لهذا تسمع صريرا وضجيجا في بيتك ليلا!

إذا استيقظت في الليل على صرير لا تعرف مصدره، فلا تقلق، فبيتك ليس مسكونا، بل الأمر يتعلق بتمدد بعض المواد وتقلصها أثناء تغير درجة الحرارة.

فقد تتفاعل بعض العوارض الخشبية والبراغي المعدنية والأنابيب النحاسية بشكل مختلف مع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، مما يجعلها تصدر صريرا.

ضجيج في المطبخ

من المحتمل أن تسبب مروحة المكثف في الثلاجة ضوضاء غريبة، الغرض من هذه المروحة هو تبريد ملفات الضاغط والمبخر.

ومن المعروف أنه إذا سدّت الأوساخ المروحة، فقد تسبب صوتا يشبه النقر، لذلك ستحتاج إلى تنظيف مراوح الضاغط والمكثف بانتظام وفق موقع strangebuildings.

تمدد الخشب والمعدن والخرسانة

تتغير درجة الحرارة في المنزل في الليل مقارنةببقية اليوم، لذلك تتغير مستويات الرطوبة ويتفاعل الخشب والمعدن والخرسانة مع هذا التغيير من خلال التمدد.

على سبيل المثال، إذا تم الاحتفاظ بسطح خشبي دافئا أثناء النهار لكنه برد ليلا، فمن الطبيعي أن يصدر صوتا غير عادي ربما يصيبك بالخوف.

أنابيب المياه

هناك العديد من الأصوات المختلفة التي يمكن أن تحدثها أنابيب المياه أثناء النهار، ولكن في الليل قد يبدو الأمر وكأنه قرع أو صفير أو حتى أزيز.

وقد تواجه مشكلة في تدفق المياه أو مشاكل في التصريف، كما ما تواجه العديد من المنازل أنابيب واسعة تؤدي إلى تساقط المياه في الحوض.

المنازل الجديدة

إذا انتقلت إلى منزل بني حديثا،وسمعت أصواتا صاخبة كل ليلة، فلا تقلق، لأن هذه الضوضاء هي مجرد رد فعل للمبنى على التغيرات في درجات الحرارة.كما أن المنازل الجديدة لا تزال المواد التي بنيت بهارطبة جدا، لذلك عندما تبدأ في الجفاف، فإنها تتوسع، وبالتالي فهي تصدر صوتا صاخبا.

الفئران

إذا لاحظت وجود ثقوب صغيرة على الألواح أو الجدران، فمن المحتمل أنك تؤوي الكثير من الفئران.

لذا ما عليك القيام به هو جذب هذه الفئران للخروج من مخبئهم بالطعام، ويجب أن تلاحظ المناطق التي تركوا فيها آثارهم لوضع مصائد مختلفة.

تخيل بعض الأشياء المخيفة

وفقا لعلماء النفس، تمتلئ أدمغتنا بالخوف والضيق بعد مشاهدة فيلم رعب، حيث يتم تحفيز أجسادنا بالكامل ونتوقع هجوما غير مرئي، ويشحذ تركيزنا الذهني.

في هذه الحالة، يرتفع الأدرينالين لدينا، وتبدأ قلوبنا في الخفقان بسرعة، وفقا لموقع brightside.

أصوات الجدران

عادة ما تحدث أصوات قادمة من الجدران، فهذا يدل على تراكم ضغط الهواء في أنابيب المياه ما يؤدي إلى اهتزاز الأنابيب بمجرد تشغيل الحنفيات.

سخونة الخشب

عندما يسخن الخشب أثناء النهار، ويفقد الرطوبة ويتقلص قليلا، يبرد في الليل ويمتص الرطوبة ويتوسع قليلا، ما يصدر ضجيجا، وفق موقع easyrelocated.