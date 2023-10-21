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“ليس من سمع كمن سُحق”.. رسالة القسام إلى جيش الاحتلال

الشروق أونلاين
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“ليس من سمع كمن سُحق”.. رسالة القسام إلى جيش الاحتلال

توجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت 21 أكتوبر، برسالة قوية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما نشر الإعلام العسكري عبر تلغرام فإنّ رسالة القسام، عبارة عن صورة مكتوب فيها: “اسألوا جولاني عن بأس رجالنا فليس من سمع كمن سحق”.

وجولاني المعروف في تل أبيب باللواء رقم 1 هو لواء مشاة ضمن جيش الاحتلال، أحد ألوية ما تسمى ب”النخبة”، تم تأسيسه بتاريخ 22 فيفري 194.

وجاءت رسالة المقاومة المعبرة عن البسالة والصمود وسط أنباء حشد جيش الاحتلال لجنوده من أجل شن حرب برية على قطاع غزة.

ومنذ توالي إعلانات الغزو البري من أجل القضاء على المقاومة والأخيرة تؤكد أنها على أهبة الاستعداد لتكبيد جيش العدو خسائر لا يمكن له تصورها.

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