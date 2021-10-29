ليفاندوفسكي الفائز بـ “الكرة الذهبية” حسب التسريبات..

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورة مسربة لنتيجة التصويت على جائزة “الكرة الذهبية” التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول، وكشفت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو صاحب المركز الأول..

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي تحصل على 627 صوتا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة، أن النجم المصري محمد صلاح حلّ في المرتبة الرابعة، وجاء في المركز الخامس الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب فريق تشيلسي.

وحسب القائمة النهائية المسربة فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حلّ في المركز التاسع، فيما احتل الفرنسي كليان مبابي المركز السادس.

وإنتهت عملية التصويت على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين الماضي، على أنيتم الكشف رسميا عن اسم الفائز وترتيب بقية المرشحين يوم 29 نوفمبر المقبل