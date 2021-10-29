-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ليفاندوفسكي الفائز بـ “الكرة الذهبية” حسب التسريبات..

سليم.ع
  • 130
  • 0
ليفاندوفسكي الفائز بـ “الكرة الذهبية” حسب التسريبات..

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورة مسربة لنتيجة التصويت على جائزة “الكرة الذهبية” التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول، وكشفت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو صاحب المركز الأول..

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي تحصل على 627 صوتا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة، أن النجم المصري محمد صلاح حلّ في المرتبة الرابعة، وجاء في المركز الخامس الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب فريق تشيلسي.

وحسب القائمة النهائية المسربة فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حلّ في المركز التاسع، فيما احتل الفرنسي كليان مبابي المركز السادس.

وإنتهت عملية التصويت على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين الماضي، على أنيتم الكشف رسميا عن اسم الفائز وترتيب بقية المرشحين يوم 29 نوفمبر المقبل

مقالات ذات صلة
بن رحمة يُنهي مغامرة محرز في كأس الرابطة

بن رحمة يُنهي مغامرة محرز في كأس الرابطة

أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

هذه هي الوضعية الصحية لـ “سليماني”

هذه هي الوضعية الصحية لـ “سليماني”

أمر لافت وغير مسبوق لـ “الخضر” منذ أكثر من 20 سنة

أمر لافت وغير مسبوق لـ “الخضر” منذ أكثر من 20 سنة

بِالفيديو: غشة يُسجّل بعد 57 ثانية فقط من انطلاق المباراة!

بِالفيديو: غشة يُسجّل بعد 57 ثانية فقط من انطلاق المباراة!

البرازيلي يثني على يوسف عطال ويقدم له هذه النصيحة

البرازيلي يثني على يوسف عطال ويقدم له هذه النصيحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد