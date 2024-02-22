ليفاندوفسكي يحطم رقم ليونيل ميسي

حقق مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفكسي، رقما مميزا خلال التعادل أمام نابولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ووقع روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة في الدقيقة 60، وتعادل لنابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي بهدفه أمام نابولي، أصبح أكبر هداف لبرشلونة سنا، في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، بعمر 35 عاما و184 يوما.

وأشارت “أوبتا” إلى أن ليفاندوفسكي تجاوز الرقم القياسي السابق والمسجل لليونيل ميسي بعمر 33 عاما و259 يوما ضد باريس سان جيرمان في مارس 2021.