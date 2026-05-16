ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن برشلونة
أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رحيله رسميا عن نادي برشلونة.
وقال المهاجم ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة “إنستغرام”: “بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان الوقت للمضي قدمًا.. أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت. 4 مواسم.. 3 ألقاب في الليغا”.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨pic.twitter.com/zMzmzsLU3M
روبرت ليفاندوفسكي يودع جمهور برشلونة برسالة جميلة:
بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل.
أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت.
4 مواسم، 3 بطولات.
لن أنسى أبدًا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ…
— عمرو (@bt3) May 16, 2026
وأضاف المهاجم البولندي: “شكرًا لكل من التقيت به خلال هذه السنوات الأربع الجميلة، وشكر خاص للرئيس خوان لابورتا على منحي الفرصة كي أعيش الفصل الأكثر روعة في مسيرتي الاحترافية..”.
ومن جهته شكر نادي برشلونة، اللاعب على ما قدمه خلال فترة حمله ألوان الفريق، وكتب الحساب الرسمي للفريق الكتالوني: ” “شكراً لك روبرت ليفاندوفسكي على كل هدف، وكل نزال، وكل لحظة ساحرة ارتديت فيها هذه الألوان.. برشلونة للأبد”.
Came as a star.
Leaves as legend.
Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026