ليفاندوفسكي ينهزم أمام سواريز في أول ظهور له بالدوري الأمريكي (فيديو)

انهزم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في أول ظهور له مع ناديه الجديد، شيكاغو فاير الأمريكي.

وخسر فريق شيكاغو فاير أمام إنتر ميامي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة عرفت تألق المهاجم لويس سواريز.

وسجل سواريز ثنائية، وقاد ناديه للفوز، في غياب ليونيل ميسي الذي يستفيد من راحة، بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.

واحتفل لويس سواريز بمباراته رقم 100 مع إنتر ميامي، حيث سجيل ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم وسع الفارق إلى 2-1 في الشوط الثاني.

وتزامن أداء سواريز مع أول مباراة لليفاندوفسكي مع شيكاغو فاير، حيث لم يقدم اللاعب البولندي، مباراة كبيرة وتم استبداله في د60.

وتمكن فريق شيكاغو فاير من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، إلا أن إنتر ميامي هو من حقق الفوز بعد هدف سجله اللاعب الشاب بريستون بلامبيك في د 85.

وبالإضافة إلى المهاجم البولندي، انضم خلال هذا الصيف إلى الدوري الأمريكي الفرنسي أنطوان غريزمان الذي وقع مع أورلاندو سيتي، وكاسيميرو الذي التحق بصفوف إنتر ميامي .