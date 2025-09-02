ليفربول الإنجليزي يبرم صفقة تاريخية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، قادما من نيوكاسل.

ودفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني لنادي نيوكاسل، إضافة إلى 5 ملايين متغيرات، للتعاقد مع المهاجم الدولي السويدي.

وتعد هذه الصفقة الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم ليفربول الرقم القياسي السابق له في نفس الميركاتو، بعد ضم لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

وفي بيان له قال ليفربول إن إيزاك وقع على عقد طويل الأجل دون الكشف عن المدة.

وقال المستقدم الجديد في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: “لقد كانت رحلة طويلة للغاية من أجل الوصول إلى هنا، لكنني سعيد للغاية أن أكون جزءا من هذا الفريق والنادي وكل ما يمثله، أنه شيء أفتخر به كثيرا وأتطلع له”.

وأحرز إيزاك 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليقود نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس، بينما سجل أيضا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول ليمنح الفريق أول ألقابه المحلية منذ 70 عاما.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل قبل 3 سنوات قادما من ريال سوسييداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.