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رياضة

ليفربول يرفض خوض صلاح لِمقابلتَين في تصفيات المونديال

الشروق الرياضي
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ليفربول يرفض خوض صلاح لِمقابلتَين في تصفيات المونديال

تقدّم اتحاد مصر لكرة القدم بِشكوى إلى “الفيفا” ضد إدارة نادي ليفربول، التي لم تسمح للنجم محمد صلاح بِخوض مقابلتَين، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وتتبارى مصر مع الضيف الأنغولي في الـ 2 من سبتمبر المقبل، ثم تُواجه خارج القواعد منتخب الغابون بعد ثلاثة أيّام من ذاك.

وأرسلت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطلب فيه تفهّم قرار عدم مشاركة المهاجم محمد صلاح في مواجهتَي أنغولا والغابون، بِسبب الإجراءات الصحّية الصّارمة المُتّبعة في بريطانيا. حيث يُجبر صلاح على الخضوع لِحجر صحّي مدّته 10 أيّام بعد خوضه مواجهتَي منتخب مصر.

وقال اتحاد مصر لكرة القدم في بيان له نشره، الإثنين، إنه راسل “الفيفا” حتى يتمكّن منتخب بلاده من الاستفادة من خدمات محمد صلاح، في مواجهتَي تصفيات المونديال لِشهر سبتمبر المقبل.

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