ليفربول يكثف تحركاته لخطف بن ناصر من الميلان

كلوب يضرب موعدا مع وكيل أعماله لإقناعه بمشروعه

جدد نادي ليفربول الانجليزي تحركاته لخطف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من نادي ميلان الإيطالي.

وحسب الصحفي البرتغالي “ماتيو موريتو”، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن العملاق الإنجليزي ليفربول قرر القيام بخطوة مهمة لإقناع بن ناصر للانضمام إلى صفوفه في الفترة القادمة، من خلال تحديد موعد مع وكيل أعماله لشرح مشروع المدرب الألماني يورغن كلوب مع النادي.

وأوضح ذات المصدر أن إينزو رايولا، وكيل أعمال إسماعيل بن ناصر الجديد، رحب بهذه المبادرة وسيفتح باب المفاوضات مع مسؤولي ليفربول في الأسبوعين المقبلين، قبل مناقشة القرار النهائي مع اللاعب الموجود في مفكرة أندية إنجليزية أخرى، على غرار تشلسي وأرسنال وانشستر يونايتد.

ورغم الاهتمامات التي تلاحق إسماعيل بن ناصر من مختلف الأندية الأوروبية الكبيرة، فإن نادي ميلان يبقى مرتاحا من تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي عام 2024، بعد أن أكد بن ناصر أنه يمنح الأولوية لفريقه الحالي، لكن بشرط أن تلبي شروطه المالية ورفع راتبه بما يوازي قيمته الفنية.

وكانت إدارة الميلان قد عرضت على بن ناصر رفع أجرته السنوية إلى ضعف ما يتلقاه حاليا، إلا أن لاعب الخضر يريد أكثر خاصة أنه يمتلك عروضا قوية من أندية أوروبية كبيرة. كما حاول فريق الميلان إحراج اسماعيل بن ناصر بمنحه شارة قيادة الفريق في الجولات الأخيرة من البطولة الايطالية قبل توقفها مؤقتا بسبب كأس العالم.