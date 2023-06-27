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رياضة

ليفربول ينافس الريال على ضم مبابي بمبلغ خرافي

عمر سلامي
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ليفربول ينافس الريال على ضم مبابي بمبلغ خرافي
أرشيف
كيليان مبابي

دخل نادي ليفربول الإنجليزي سباق ضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وسينافس ريال مدريد على ضم النجم الفرنسي بمبلغ خرافي.

وكشف وكيل الأعمال لدى “فيفا” ماركو كيرديمير، أن ليفربول على استعداد لدفع 250 مليون يورو، من أجل الحصول على خدماته”.

وأضاف كيرديمير: “ليفربول سينافس ريال مدريد على صفقة مبابى، القرار الأخير ستتخذ من قِبل اللاعب نفسه”.

وقال كيرديمير في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية: “لقد تحدثت مع إدارة نادي باريس سان جيرمان، وعبروا عن غضبهم من قرار اللاعب، لأنهم كانوا واثقين من بقائه”.

وكشفت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية مؤخرا في تقرير لها أن إدارة باريس سان جيرمان طالبت مبابي بحسم موقفه بشكل نهائي، إما بالتجديد لعام 2025، أو الرحيل مع نهاية الموسم.

وحسب تقارير إعلامية فإن النادي الباريسي حدّد مبلغ 200 مليون يورو لبيع كيليان مبابي، الذي انضم للنادي 180 مليون يورو من موناكو الفرنسي في صيف 2017.

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