ليفربول ينافس الريال على ضم مبابي بمبلغ خرافي

دخل نادي ليفربول الإنجليزي سباق ضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وسينافس ريال مدريد على ضم النجم الفرنسي بمبلغ خرافي.

وكشف وكيل الأعمال لدى “فيفا” ماركو كيرديمير، أن ليفربول على استعداد لدفع 250 مليون يورو، من أجل الحصول على خدماته”.

وأضاف كيرديمير: “ليفربول سينافس ريال مدريد على صفقة مبابى، القرار الأخير ستتخذ من قِبل اللاعب نفسه”.

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في خطوة مفاجئة، ليفربول يستعد لدفع 250€م للتوقيع مع كيليان مبابي! الريدز سوف ينافس ريال مدريد هذا الصيف. – ماركو كيردمير (وكيل معتمد لدى فيفا و مقرب من محيط مبابي) pic.twitter.com/TifchF3nEb — EPL World (@EPLworld) June 26, 2023

وقال كيرديمير في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية: “لقد تحدثت مع إدارة نادي باريس سان جيرمان، وعبروا عن غضبهم من قرار اللاعب، لأنهم كانوا واثقين من بقائه”.

وكشفت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية مؤخرا في تقرير لها أن إدارة باريس سان جيرمان طالبت مبابي بحسم موقفه بشكل نهائي، إما بالتجديد لعام 2025، أو الرحيل مع نهاية الموسم.

وحسب تقارير إعلامية فإن النادي الباريسي حدّد مبلغ 200 مليون يورو لبيع كيليان مبابي، الذي انضم للنادي 180 مليون يورو من موناكو الفرنسي في صيف 2017.