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رياضة
يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم ريان آيت نوري

ع.ع
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ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم ريان آيت نوري

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع قوي مع مواطنه منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى جانب ريال مدريد الإسباني على ضم صفقة جديدة.

ويسعى كلا من ليفربول ومانشستر سيتي إلى جانب ريال مدريد في تدعيم صفوفهم من أجل المنافسة على الألقاب وحصد دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة إسبانية، فإنه قد ارتبط اسم ليفربول الإنجليزي بالاهتمام بالتعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري لاعب فريق ولفرهامبتون.

ليفربول ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع آيت نوري، بل إن اللاعب يحظى باهتمام كبير من جانب عدد من الأندية الأخرى، حيث أبدى كلا من ريال مدريد ومانشستر سيتي رغبتهما في ضم آيت نوري وسط اهتمام كبير من جانب إلى ليفربول أيضًا.

ووحد نادي ولفرهامبتون قيمة بيع آيت نوري والتي قدرها بـ25 مليون يورو أي ما يساوي 21 مليون جنيه إسترليني، لأي نادي يرغب في الحصول على خدماته. وخلال هذا الموسم، شارك آيت نوري، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر في 9 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي رفقة ولفرهامبتون، صنع خلالهم هدفًا وحيدًا.

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