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ليفربول ينظم إفطاراً تاريخيا في ملعب “أنفيلد”

ق. ر
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ليفربول ينظم إفطاراً تاريخيا في ملعب “أنفيلد”

استضاف نادي ليفربول الأنجليزي على ملعبه الشهير “أنفيلد” إفطاراً رمضانياً تاريخيا بحضور أكثر من 2800 شخص من داخل المدينة. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن منظمة نادي ليفربول الخيرية، التي تضم عضو البرلمان البريطاني إيان بيرن والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس، نظمت الإفطار، مساء أول أمس الأحد، تحت شعار “تشاركوا رمضان”.

وبات هذا الإفطار هو الأول في التاريخ الذي ينظمه نادي ليفربول، علما بأن الأخير هو أحدث الأندية الإنجليزية التي تنظم إفطاراً في شهر رمضان مؤخرا. وتعاون مع المؤسسة الخيرية لليفربول في تنظيم هذا الإفطار، شبكة مسجد منطقة ليفربول، والتي ضمت ناتاشا جوناس وإيان بيرن المؤسس المشارك لهذه المبادرة.

وعلقت جوناس على الإفطار الجماعي، قائلة: “لولا بوتقة الانصهار التي تمثلها مدينة ليفربول، لما كان أحد منا وصل إلى ما هو عليه الآن”. وأضافت: “إن مزيج الثقافات لدينا وتكاتفنا يتم تمثيله عبر أحداث من هذا النوع، نحن نرحب بالجميع بغض النظر عن معتقداتهم”.

ومن جانبه، تحدث مات باريس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول، قائلاً: “إن مدينتا واحدة من أكثر مدن المملكة المتحدة تنوعاً، وأندية كرة القدم هي جزء من هذا التنوع، نحن لسنا أول نادٍ يفعل ذلك، ولكننا ليفربول، ومن ثم أردنا فعل هذا الأمر بأفضل شكل ممكن”.

ويضم ليفربول بين صفوفه أكثر من لاعب مسلم أبرزهم المصري محمد صلاح هداف الفريق الأول منذ 2017، بالإضافة للفرنسي إبراهيما كوناتي.

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