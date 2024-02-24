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رياضة

ليفركوزن يحطم رقم بايرن ميونيخ

عمر سلامي
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ليفركوزن يحطم رقم بايرن ميونيخ
ح.م
مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو

حطم نادي ليفركوزن، رقما قياسيا لبايرن ميونيخ، بعد فوزه على ماينز بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الألماني.
ووصل ليفركوزن يفضل هذا الفوز، إلى المباراة الـ33 بدون هزيمة، ليحقق أطول سلسلة بلا خسارة، في تاريخ الكرة الألمانية.

ورفع فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ الذي يواجه لايبزيغ، أمسية السبت.

وقال مدرب ليفركوزن ألونسو بعد تحطيم رقم البايرن: “لم أكن مهتما بهذا الرقم من قبل، لكن الآن هذا الإنجاز يجعلني سعيدا، أنا فخور به”.

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