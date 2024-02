ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونيخ القياسي

نجح فريق باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو في معادلة الرقم التاريخي لبايرن ميونخ في ألمانيا، والذي حقق أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات.

وذكرت شبكة “سكواكا” لإحصائيات كرة القدم عبر حسابها على منصة “إكس” أن ليفركوزن عادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ في كرة القدم الألمانية بعد أن خاض 32 مباراة دون خسارة.

Bayer Leverkusen have equalled Bayern’s all-time German football record for the longest unbeaten run across all competitions.

32 games without defeat. 🤯 pic.twitter.com/ZueHxhaUVE

