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رياضة

ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونيخ القياسي

عمر سلامي
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ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونيخ القياسي
ح.م
مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو

نجح فريق باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو  في معادلة الرقم التاريخي لبايرن ميونخ في ألمانيا، والذي حقق أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات.

وذكرت شبكة “سكواكا” لإحصائيات كرة القدم عبر حسابها على منصة “إكس” أن ليفركوزن عادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ في كرة القدم الألمانية بعد أن خاض 32 مباراة دون خسارة.

وحقق بايرن ميونيخ رقمه التاريخي في موسم 2019-2020، وأصبح بإمكان ليفركوزن تحطيم رقم “البافاري” إذا تجنب الخسارة في مباراته المقبلة أمام ماينز.

ولعب ليفركوزن منذ بداية الموسم الجاري 32 مباراة، فاز في 28 وتعادل في 4.

وتفوق متصدر الدوري الألماني على كل الفرق الكبيرة في أوروبا، حيث لم يخسر في أي مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر ليفركوزن حاليا ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن الوصيف بايرن ميونخ .

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