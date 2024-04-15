ليفركوزن ينهي هيمنة بايرن ميونيخ على “البوندسليغا” (فيديو)

توج فريق باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ29.

وحسم ليفركوزن اللقب التاريخي لصالحه قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة، منهيا هيمنة بايرن ميونيخ على “البوندسليغا” التي امتدت 11 موسما.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفيه بايرن ميونخ وشتوتغارت الثالث برصيد 63 نقطة لكل منهما، ليضع بذلك حدا لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.

وأضاف: “من الصحي للدوري الألماني أن يفوز ناد آخر باللقب، هذه لحظة خاصة للغاية ويجب الاحتفال بها”.