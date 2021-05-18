ليكيب: بن زيمة سيعود إلى منتخب فرنسا في يورو 2020
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الثلاثاء عن احتمال عودة كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة في يورو 2020.
وذكرت ليكيب أنّ مدرب المنتخب ديشان يفكر في استدعاء كريم بنزيمة مجدداً وطي الخلاف القائم عقب اتهامات صاحب الأصول الجزائرية بابتزاز مواطنه فابوينا.
Très honoré d’avoir reçu le trophée UNFP du Meilleur Joueur Français à l’Etranger. Merci à tous les joueurs qui ont voté ⚔️🔥🏆
Merci également à mes supporters pour votre soutien et confiance sans faille, cette récompense est la vôtre.
Let’s continue ⏳#alhamdulilah #anotherone pic.twitter.com/QqzY0O6787
— Karim Benzema (@Benzema) May 17, 2021
وينتظر أن يكشف ديشان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون البطولة الأوروبية الثلاثاء.
وتعد عودة بنزيمة في حال حدوثها إضافة كبيرة لقائمة أبطال العالم نظراً للمستوى الكبير الذي يقدمه مهاجم ريال مدريد هذا الموسم.
واستمر غياب بنزيمة عن منتخب فرنسا لقرابة ست سنوات وقد حرم لأسباب “غير رياضية” من المشاركة مع الديوك في بطولة العالم الماضية التي نالت فيها بلاده اللقب.