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رياضة

ليكيب: بن زيمة سيعود إلى منتخب فرنسا في يورو 2020

الشروق الرياضي
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ليكيب: بن زيمة سيعود إلى منتخب فرنسا في يورو 2020
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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الثلاثاء عن احتمال عودة كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة في يورو 2020.

وذكرت ليكيب أنّ مدرب المنتخب ديشان يفكر في استدعاء كريم بنزيمة مجدداً وطي الخلاف القائم عقب اتهامات صاحب الأصول الجزائرية بابتزاز مواطنه فابوينا.

وينتظر أن يكشف ديشان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون البطولة الأوروبية الثلاثاء.

وتعد عودة بنزيمة في حال حدوثها إضافة كبيرة لقائمة أبطال العالم نظراً للمستوى الكبير الذي يقدمه مهاجم ريال مدريد هذا الموسم.

واستمر غياب بنزيمة عن منتخب فرنسا لقرابة ست سنوات وقد حرم لأسباب “غير رياضية” من المشاركة مع الديوك في بطولة العالم الماضية التي نالت فيها بلاده اللقب.

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