ليلة بلايلي بِامتياز

يوسف بلايلي يحتفل بِأحد هدفَيه ضد فريق ستراسبورغ (صورة نادي أجاكسيو).

أمضى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء السبت ثنائية، ووزّع تمريرة حاسمة، وأهدى فوزا ثمينا إلى فريقه أجاكسيو.

وتغلّب فريق أجاكسيو بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي ستراسبورغ، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل يوسف بلايلي هدفَيه من ركلتَي جزاء في الدقيقتَين الـ 33 والـ 40.

وكان يُمكن لِمتوسط الميدان الهجومي الجزائري إضافة هدف ثالث وأيضا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 63، لكن هذه المرّة فشل في هزّ شباك فريق ستراسبورغ.

ومنذ انطلاق موسم 2014-2015، وبِاحتساب مواجهة ستراسبورغ، سجّل بلايلي 17 هدفا من ركلة جزاء، وفشل 6 مرّات في هزّ الشّباك بِواسطة هذه المخالفة التي تُنفّذ داخل منطقة العمليات. في مقابلات رسمية وودّية على مستوى الأندية والمنتخب الوطني الجزائري.

وصنع بلايلي أيضا هدفا آخر بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+2)، وقّعه مواطنه المُغترب متوسط الميدان رياض نوري.

وبات بلايلي وقد افتتح عدّاد التهديف والتمريرات الحاسمة مع فريقه الجديد أجاكسيو، بعد أن كان يحوز رصيد تمريرتَين أُخريَين مع ناديه السابق براست.

وطرد الحكم المدافع كليمون فيدال في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه أجاكسيو مُتقدّما في النتيجة بـ (2-4).

وقلب أجاكسيو الطاولة على وجه ستراسبورغ، ذلك أن زملاء بلايلي كانوا مُتخلّفين في النتيجة بِهدفَين لِصفر في الدقيقة الـ 17، قبل أن يُسجّلوا أوّل هدف في الدقيقة الـ 33.

وبات فريق أجاكسيو بعد هذا الانتصار الثمين، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 17. ويشغل نادي ستراسبورغ الرّتبة الـ 18 بِمجموع 10 نقاط.

بلايلي “يُهين” المغربي حكيمي

قام اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بِحركة فنية أنيقة، “أهان” بها رياضيا منافسه المغربي أشرف حكيمي.

حدث ذلك سهرة الجمعة، خلال مباراة فريق أجاكسيو والضيف نادي باريس سان جيرمان، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الفرنسية.

وحاول مدافع فريق “البي آس جي” أشرف حكيمي تقليد يوسف بلايلي، لمّا لجأ إلى الحركة الفنية “الجسر الصّغير petit pont” التي امتاز بها ابن وهران، لكن محاولة اللاعب المغربي كانت فاشلة وتفطّن لها متوسط الميدان الهجومي الجزائري بلايلي. الذي سرعان ما ردّ بِحركة أخرى أكثر إتقانا، جعلت حكيمي يفقد توازنه، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج.

وكأنّ بلايلي ردّ على حكيمي بِخصوص حركة “الجسر الصّغير” الفاشلة، بِالمثل الجزائري الشهير: “اللّي خاطيك يْعَيِّكْ”!

بداية متألّقة

خاض اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد ظهيرة الأحد، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد أجاكسيو الفرنسي.

وتعادل فريق أجاكسيو بِهدف لِمثله مع المضيف نادي تروا، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل متوسط الميدان الهجومي بلايلي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقه أجاكسيو مُتعادلا بِنتيجة سلبية.

وارتدى يوسف بلايلي القميص رقم “92” لِفريق أجاكسيو، الذي يرمز إلى تاريخ ميلاده.

وكان فريق أجاكسيو مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر، لكن بلايلي كان له رأي آخر، حيث راوغ اللاعب الأمريكي إيريك بالمر مدافع فريق أوكسير بِالحركة الفنية “الجسر الصغير petit pont“، وقدّم تمريرة حاسمة لِزميله المهاجم الفرنسي منعم الإدريسي، الذي هزّ شباك النادي المُضيف في الدقيقة الـ 88، وعادل كفّة النتيجة.

والظاهر أن ابن وهران يبقى وفيا لِتقاليده، ونقصد “إهانة” اللاعبين المُنافسين بِالحركات الفنية الأنيقة.

ورفع بلايلي رصيده إلى 3 تمريرات حاسمة في البطولة الفرنسية للموسم الحالي، بِاحتساب تمريرتَيه مع فريقه السابق براست.

وقال التقني أوليفيي بانتالوني مدرب فريق أجاكسيو عن لاعبه الجزائري، في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة: “نعرف القدرات الفنية لِبلايلي. إنه إضافة فنية كبيرة لِفريقنا. نحن محظوظون بِامتلاك مثل هذا النوع من اللاعبين”.

وأهدر الجزائري المغترب رياض نوري متوسط الميدان فريق أجاكسيو ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 37.

ظهور إعلامي للدولي الجزائري

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن انضمامه إلى فريق أجاكسيو الفرنسي، وأمور أخرى، في آخر ظهور إعلاميّ له.

واستضافت قناة “كنال+فوت” الفرنسية يوسف بلايلي، فتكلّم بِاقتضاب، وبِصعوبة في النطق، وبِألفاظ تُشبه لغة “موليير”، بدا وأن إدارة وسيلة الإعلام فرضتها عليه، تفاديا للغة العربية. وكان يكفي الاستعانة بِمُترجم، حتى يردّ ابن وهران على الأسئلة بِأريحية، بدلا من مقابلة إعلامية أشبه بـ “تمثيلية”.

ونورد لكم أبرز ما جاء في هذه الاستضافة:

– قال بلايلي إنه يميل إلى الكرة الاستعراضية، ويعشق المراوغات والحركة الفنية المُسمّاة بـ “الجسر الصغير”. مثلما يهتمّ أيضا بِحصد نتيجة طيّبة.

– غادر فريق براست لأن إدارة النادي لم تُساعده على جلب أسرته الصغيرة إلى فرنسا، خاصة وأنه متزوّج وله طفل صغير.

– نفى تخريبه للمنزل الذي استأجره بِفرنسا، وقال إن الجيران واللاعبين يعرفون جيّدا شخصيته. في تلميح إلى تلفيق تهم باطلة ضدّه.

– قال إنه يشكر مسؤولي نادي أجاكسيو الذين سهّلوا له إجراءات جلب أسرته الصغيرة معه إلى فرنسا.

– وافق على عرض نادي أجاكسيو لأنه كان يرغب في البقاء بِأوروبا، حيث المستوى الفني العالي.

– أكّد تلقّيه اتّصالات من أندية سعودية وقطرية، مغرية ماليا. لكن رفضها بِلباقة.

– المستوى الفني الذي قدّمه فريق أجاكسيو في المباراة الأخيرة أمام أولمبيك مرسيليا، كان أحد مُحفّزات توقيع العقد.

– يُبدي استعدادا وتحمّسا لِخوض مواجهة نادي تروا الأحد المقبل، لكن بلايلي يتريّث ويقول إن قرار المشاركة بِيد مدربه لا غير.

آثار ديلور

قدّمت إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي مساء الأربعاء تشكّراتها إلى اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

جاء ذلك في تغريدة لِإدارة نادي أجاكسيو الفرنسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسبق للمهاجم ديلور أن تقمّص زيّ نادي أجاكسيو ما بين 2010 و2013.

وربطت إدارة نادي أجاكسيو تشكّراتها لِديلور، بِإبرام صفقة انتداب اللاعب الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي. ما يعني أن لاعب الخطّ الأمامي لِفريق نيس ساهم في جلب ابن وهران إلى نادي أجاكسيو.

ونقلت إدارة نادي أجاكسيو على لسان المدير الرياضي يوهان كافالي قوله: “أندي ديلور قدّم لنا معلومات قيّمة عن بلايلي، وأوصانا بِانتدابه”.

وعدّد كافالي مواهب بلايلي، فقال: “يستطيع بلايلي مراوغة أيّ لاعب. له حاسّة التهديف، ويمتاز أيضا بِتقديم التمريرات الحاسمة. أتوقّع أن يُقدّم عروضا فنية طيّبة، كنوع من الثأر لِما حدث سابقا”، في تلميح إلى تجربته “القاسية” مع نادي براست الفرنسي.

من جهته، قال بلايلي: “تحدّثتُ مع أندي ديلور قبل إبرام الصفقة، وشجّعني على الانضمام إلى هذا الفريق. ثم كان لي لقاء مع المدير الرياضي يوهان كافالي، وشاهدت مباراة فريق أجاكسيو والمنافس نادي مرسيليا (لُعبت السبت الماضي). أشكر إدارة النادي على الثقة في إمكانياتي، ولن أتهاون في تشريف ألوان الفريق، كما لن أبخل في التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة قدر المستطاع. وأيضا تحقيق هدف الفريق في البقاء بِحظيرة النخبة الفرنسية، وإسعاد الأنصار”.

واختتمت إدارة نادي أجاكسيو بيانها، تقول إنها أرسلت وثائق الصفقة إلى رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، لِمنحها الضوء الأخضر، من أجل إشراك يوسف بلايلي في المقابلات الرّسمية لِفريقها الكروي.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرّد أندي ديلور: “لا شكر على واجب (ردّا على إدارة أجاكسيو). لاعب (بلايلي) في القمّة. سيُقدّم لكم الأفضل، وأنصار الفريق سيُحبّونه. أتمنّى لكم موسما طيّبا، والبقاء في القسم الأوّل”.