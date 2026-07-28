ليلة من الزمن الجميل.. مهرجان جرش يحتفي بكوكب الشرق أم كلثوم (صور)

احتفى مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الأربعين، بكوكب الشرق أم كلثوم، من خلال عرض مسرحي ضخم أعاد الجمهور إلى الزمن الجميل، وأحيا شغف عشاق الطرب العربي الأصيل.

وأقيم العرض الذي حمل عنوان “أم كلثوم.. دايبين في صوت الست”، على خشبة المسرح الجنوبي الأثري في ليلة استثنائية شهدت حضورا جماهيريا وتفاعلا لافتا، مسجلا بذلك أول عرض رسمي للمسرحية خارج جمهورية مصر العربية.

وشكل العرض، الذي قُدم لأول مرة في الأردن بعد عرضه في مصر، محطة فنية بارزة ضمن فعاليات المهرجان، حيث استعرض بأسلوب مسرحي وغنائي متكامل أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، منذ نشأتها في إحدى القرى المصرية وحتى تحولها إلى أيقونة خالدة في تاريخ الغناء العربي.

وأخذت المسرحية الجمهور في رحلة عبر الزمن، مستحضرة ملامح المشهد الفني الذي صنعته أم كلثوم، وعلاقاتها مع كبار الشعراء والملحنين الذين أسهموا في تشكيل إرثها الفني، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيتها وإصرارها على تحقيق النجاح.

واعتمد العمل على إنتاج بصري وموسيقي ضخم، جمع بين الأداء التمثيلي والغنائي والاستعراض المسرحي، مدعوماً بديكورات ولوحات راقصة أعادت أجواء الفن العربي الكلاسيكي إلى خشبة المسرح، ما منح الجمهور تجربة فنية امتزجت فيها الموسيقى بالمشاعر والحنين.

وقدم الكاتب والمنتج مدحت العدل رؤية فنية وإنسانية لسيرة أم كلثوم، في عمل حظي بإشادة واسعة من الحضور، الذين تفاعلوا مع مشاهده بالتصفيق الحار، معبرين عن إعجابهم بالمستوى الفني الذي أعاد إليهم عبق الفن الأصيل.