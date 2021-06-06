-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر
عبر قناة "تونسنا"

ليلى الطرابلسي تستعد لأول ظهور تلفزيوني

جواهر الشروق
  • 6407
  • 0
ليلى الطرابلسي تستعد لأول ظهور تلفزيوني

تستعد ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لأول ظهور تلفزيوني عبر قناة “تونسنا” التي سجلت معها حوارا مؤخرا.

وكشفت المنتجة بقناة “تونسنا”، مروى رمضاني في مداخلة مع إذاعة “إي أف أم”، السبت، أن الحوار كان سيبث يوم عيد الفطر وأن الإعلامي حسن بن عثمان وهو من بين كرونيكورات البرنامج طلب التريث والإعداد الجيد للحلقة قبل بث الحوار .

وصرّحت المتحدثة بأن الإعلامي “معز دينيز ” هو من أجرى هذا الحوار الذي سيُبثّ قريبا على شاشة قناة “تونسنا” .

وأضافت رمضاني أنّه تم الانتهاء من تسجيل جزء من الحوار في انتظار استكمال بقيّة التسجيلات، لافتة إلى أنّ ليلى الطرابلسي ستتحدّث عن بعض الملفّات الحارقة بما فيها أحداث 14 جانفي وحقيقة هروب بن علي إلى السعودية وحقيقة ما جرى حينها بمطار تونس قرطاج.

وقالت إنّ ليلى الطرابلسي تحدّثت أيضا عن فترة ما قبل 2011 وقدمت إجابات على مختلف الأسئلة التي وجهت إليها منها ما يتعلق بالوضع الحالي، مشيرة إلى أنّها ذكرت بالأسماء شخصيات فاعلة اليوم وتمسك بالحكم .

المصدر: قناة نسمة

مقالات ذات صلة
شاهد.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني لمراسلة الجزيرة

شاهد.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني لمراسلة الجزيرة

شاهد.. عبير موسي تفقد وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان!

شاهد.. عبير موسي تفقد وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان!

هذا ما قالته أيقونة الشيخ جراح “منى الكرد” لحظة اعتقالها!

هذا ما قالته أيقونة الشيخ جراح “منى الكرد” لحظة اعتقالها!

ميغان وهاري يطلقان على مولودتهما اسماً مشتقاً من اسمَي الملكة “إليزابيث” والأميرة ديانا!

ميغان وهاري يطلقان على مولودتهما اسماً مشتقاً من اسمَي الملكة “إليزابيث” والأميرة ديانا!

10 خطوات للتعامل مع الحماة الغيورة والمستبدة

10 خطوات للتعامل مع الحماة الغيورة والمستبدة

هذا ما قاله والد السائق المتسبب في مقتل الشاب مراد بن ناني بعين النعجة!

هذا ما قاله والد السائق المتسبب في مقتل الشاب مراد بن ناني بعين النعجة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد