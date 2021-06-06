ليلى الطرابلسي تستعد لأول ظهور تلفزيوني

عبر قناة "تونسنا"

تستعد ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لأول ظهور تلفزيوني عبر قناة “تونسنا” التي سجلت معها حوارا مؤخرا.

وكشفت المنتجة بقناة “تونسنا”، مروى رمضاني في مداخلة مع إذاعة “إي أف أم”، السبت، أن الحوار كان سيبث يوم عيد الفطر وأن الإعلامي حسن بن عثمان وهو من بين كرونيكورات البرنامج طلب التريث والإعداد الجيد للحلقة قبل بث الحوار .

وصرّحت المتحدثة بأن الإعلامي “معز دينيز ” هو من أجرى هذا الحوار الذي سيُبثّ قريبا على شاشة قناة “تونسنا” .

وأضافت رمضاني أنّه تم الانتهاء من تسجيل جزء من الحوار في انتظار استكمال بقيّة التسجيلات، لافتة إلى أنّ ليلى الطرابلسي ستتحدّث عن بعض الملفّات الحارقة بما فيها أحداث 14 جانفي وحقيقة هروب بن علي إلى السعودية وحقيقة ما جرى حينها بمطار تونس قرطاج.

وقالت إنّ ليلى الطرابلسي تحدّثت أيضا عن فترة ما قبل 2011 وقدمت إجابات على مختلف الأسئلة التي وجهت إليها منها ما يتعلق بالوضع الحالي، مشيرة إلى أنّها ذكرت بالأسماء شخصيات فاعلة اليوم وتمسك بالحكم .

المصدر: قناة نسمة