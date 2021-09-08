ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن نهائيا لهذا السبب! 

أعلنت الفنانة المصرية، ليلى طاهر قرارها اعتزال التمثيل نهائيا، مؤكدة أنها لن تعود أبدا، وذلك بسبب غيابها عن الساحة لسنوات طويلة.

وقالت طاهر، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، إن سبب ابتعادها عن التمثيل في الفترة الماضية هو الأعمال التي كانت تُعرض عليها ولا تناسبها، بالإضافة إلى أزمة كورونا.

وأضافت: “الأعمال التي تُعرض عليّ لا تناسبني، ويكفي ما قدّمته، ولا داعي لأن أقدم أيّ عمل لمجرّد الظهور فقط، فأنا أحترم عملي وجمهوري ولا أعمل من أجل الأموال”.

في ذات السياق أكدت بأنه حتى لو عُرِض عليها عمل جيّد، فلن تتراجع عن قرارها لأن الفترة التي غابتها لا ينفع أن تعود بعدها.

وكشفت ليلى طاهر عن كيفية قضاء يومها قائلة إنها تقضيه مع عائلتها، وتحاول أن تتقرّب منهم بعد تفرّغها وابتعادها عن التمثيل.

وأوضحت: “العمل الفني يأخذ الفنان، ويُمكن أن يُبعده عن أشياء كثيرة تجعله ينسى نفسه، لذلك تقرّبت من عائلتي أكثر وأشعر بالاستمتاع معهم”.

وأكّدت أنّ العودة عن قرار اعتزال الفنّ بعد ابتعادها عن أيّ مشاركة فنية خلال السنوات السبع الماضية أمر مستبعدٌ، قائلة: “لن أتراجع عن قرار الاعتزال، وسأتفرّغ لحياتي العائلية”.

يذكر أن ليلى طاهر قدمت العديد من الأعمال الفنية الراسخة، أهمها: الناصر صلاح الدين، عفواً أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، فيلم زمان يا حب، فيلم اعترافات امرأة، البيوت أسرار، وغيرها.