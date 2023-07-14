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في انتظار الفحوصات الطبية لتفعيل التعاقد

ليل الفرنسي يتوصل إلى اتفاق لضم نبيل بن طالب

ع. ع
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ليل الفرنسي يتوصل إلى اتفاق لضم نبيل بن طالب

أعلن أوليفييه ليتانغ، رئيس نادي ليل، توصل فريقه إلى اتفاق مع لاعب وسط أنجيه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، تاركا الباب مفتوحا أمام رحيل مهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد.

وقال ليتانج، خلال ندوة صحفية: “لدينا اتفاق مع اللاعب وناديه. ننتظر نتائج الفحوصات الطبية للتأكد نهائيا لتفعيل التعاقد مع نبيل“. ويستعد بن طالب (28 عاما)، المرتبط بأنجيه حتى عام 2025، لمغادرة النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويعرف بن طالب المولود في ليل والذي دافع سابقا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدا لأنه خاض فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004-2009).كما تطرق ليتانغ إلى حالة المهاجم الكندي ديفيد (23 عاما) الذي سجل 24 هدفا في الدوري الموسم الماضي والذي جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وقال: “نحن لا نبحث عن بيعه بأي ثمن. أخبرنا جوناثان في بداية الموسم أنه ستكون لديه إمكانية للرحيل بشرط أن نكون قادرين على تعويضه”.

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