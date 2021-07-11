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رياضة
وضع مهاجم "الخضر" ضمن أولوياتها

ليل الفرنسي يصر على دولور وناديه يشترط 15 مليون يورو

نبيل بلحيمر
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ليل الفرنسي يصر على دولور وناديه يشترط 15 مليون يورو

يصر نادي ليل الفرنسي على ضم الدولي الجزائري، أندي دولور، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن إدارة نادي ليل وضعت مهاجم “الخضر” ضمن أولوياتها، لانتدابه خلال فترة التحويلات الحالية، لكون الفريق المقبل على المشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم القادم في حاجة إلى مهاجم قناص بمثل مواصفات دولور.

وتألق دولور بشكل خاص النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي، التي سجل فيها 15 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة خلال الـ30 مباراة التي لعبها، ما جعله مطلوبا في العديد من الفرق الأوربية هذا الموسم.

ورغم أن إدارة مونبيليي الفرنسي، لا ترغب في تسريح دولور في الميركاتو الحالي، إلا أن اللاعب بدوره طلب مؤخرا ضرورة السماح له بتغيير الأجواء، ما جعل إدارة النادي الفرنسي تحدد سعر التخلي عن خدماته بـ15 مليوني ورو، مع العلم أن قيمته السوقية وصلت في بورصة “ترانسفير ماركت” لمبلغ 16 مليون يورو، وهي القيمة الأعلى منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2009.

وخطف نجم “محاربي الصحراء” الأضواء مع نادي مونبيليي، حيث أسهم في 64 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 103 مباراة شارك فيها.

ويرتبط دولور بعقد مع نادي الجنوب الفرنسي يمتد حتى عام 2024، حيث انضم للفريق في عام 2019 قادما من تولوز بعقد لمدة 5 سنوات.

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