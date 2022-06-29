ليل وأونجي ولوريان تتنافس على ضم زين الدين فرحات

عودة وشيكة لمهاجم الخضر إلى الليغ1

يقترب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، من العودة إلى بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، بعدما دخل في مفاوضات مع ثلاثة أندية تنشط في الليغ1، وهي لوريان وليل وأونجي.

وبحسب ما أفادت به مصادر صحفية فرنسية، فإن زين الدين فرحات قريب من حسم وجهته القادمة، التي ستكون بنسبة كبيرة بالتوقيع لأحد الفرق الناشطة في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية. بعدما فتح باب المفاوضات مع ثلاثة فرق أبدت اهتمامها بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تتنافس أندية لوريان وليل وأونجي على انتدابه، وذلك بعد أن أصبح حرا من أي ارتباط قانوني تجاه فريقه السابق نيم عقب انتهاء فترة عقده اليوم 30 جوان .

وعانى الجناح الطائر الأسبق لنادي اتحاد العاصمة الأمرين الموسم الماضي سبب خلافاته مع إدارة نادي نيم، التي رفضت تسهيل تحويله إلى نادي سترازبورغ في الميركاتو الشتوي الماضي، ووقفت عقبة أمام طموحه في العودة إلى الليغ1 حيث بالغت في المطالب المالية لتسريحه، وهو ما أدى إلى تدهور في العلاقة ما بين مسؤولي الفريق وزين الدين فرحات، هذا الأخير كان يرفض فكرة اللعب في بطولة الدرجة الثانية بعد سقوط نادي نيم الموسم الماضي، وذلك لسبب واضح أنه كان مطلوبا من أندية الدرجة الأولى، لكن الشروط التعجيزية لفريقه السابق منعت بقاءه في الليغ1.