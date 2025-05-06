ليل يشيد بأداء ماندي المميز في مواجهة مارسيليا

أشاد فريق ليل الفرنسي، بالمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، في مواجهة أولمبيك مارسيليا ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومساهمته في

نتيجة التعادل الإيجابي الذي انتهى عليه اللقاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للاعب عيسى ماندي في لقاء مارسيليا وأرفقها بتعليق: “عيسى ماندي أعطى الأمان اللازم لخط دفاعنا في مباراة اليوم”.

واستعرض ليل في منشوره أرقام محارب الصحراء المميزة، حيث بلغت نسبة دقة تمريراته في المباراة 92%، مبرزا بالمناسبة، أن ماندي استطاع الفوز بالصراعات الأرضية بمعدل 4/4، فيما بلغت دقة الكرات الطويلة الناجحة التي قدمها9/6، كما بلغ معدل نجاحه في عرقلة عناصر الفريق المنافس أربع مرات.

ولعب عيسى ماندي خلال الموسم الجاري 30 مباراة مع ليل في جميع المسابقات بواقع 2083 دقيقة لعب، لم يسجل ولم يصنع أي هدف، علما أنه شارك في 19 مباراة كأساسي في مباريات البطولة الـ32 خاضها ليل إلى حد الآن.

تجدر الإشارة، يرتبط عيسى ماندي بعقد مع ليل تنقصي مدته في 30 جوان 2026، فيما تبلغ قيمته السوقية 1.50 مليون أورو حسب بيانات ترانسفير ماركت المختص في الأرقام والإحصائيات والانتقالات.