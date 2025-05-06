-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ليل يشيد بأداء ماندي المميز في مواجهة مارسيليا

ع. ع
  • 26
  • 0
ليل يشيد بأداء ماندي المميز في مواجهة مارسيليا

أشاد فريق ليل الفرنسي، بالمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، في مواجهة أولمبيك مارسيليا ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومساهمته في

نتيجة التعادل الإيجابي الذي انتهى عليه اللقاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للاعب عيسى ماندي في لقاء مارسيليا وأرفقها بتعليق: “عيسى ماندي أعطى الأمان اللازم لخط دفاعنا في مباراة اليوم”.

واستعرض ليل في منشوره أرقام محارب الصحراء المميزة، حيث بلغت نسبة دقة تمريراته في المباراة 92%، مبرزا بالمناسبة، أن ماندي استطاع الفوز بالصراعات الأرضية بمعدل 4/4، فيما بلغت دقة الكرات الطويلة الناجحة التي قدمها9/6، كما بلغ معدل نجاحه في عرقلة عناصر الفريق المنافس أربع مرات.

ولعب عيسى ماندي خلال الموسم الجاري 30 مباراة مع ليل في جميع المسابقات بواقع 2083 دقيقة لعب، لم يسجل ولم يصنع أي هدف، علما أنه شارك في 19 مباراة كأساسي في مباريات البطولة الـ32 خاضها ليل إلى حد الآن.

تجدر الإشارة، يرتبط عيسى ماندي بعقد مع ليل تنقصي مدته في 30 جوان 2026، فيما تبلغ قيمته السوقية 1.50 مليون أورو حسب بيانات ترانسفير ماركت المختص في الأرقام والإحصائيات والانتقالات.

مقالات ذات صلة
بوقرّة سيعتمد على الهجوم.. يُحذّر من ردّ فعل الغامبيين وديب كصانع ألعاب

بوقرّة سيعتمد على الهجوم.. يُحذّر من ردّ فعل الغامبيين وديب كصانع ألعاب

زين الدين بلعيد يعود إلى دائرة اهتمامات الأهلي المصري

زين الدين بلعيد يعود إلى دائرة اهتمامات الأهلي المصري

اتحاد العاصمة.. تعيين لاسات في منصب مدرب مساعد

اتحاد العاصمة.. تعيين لاسات في منصب مدرب مساعد

الزمالك يتفق مع الرائد السعودي لضم الجزائري يسري بوزوق

الزمالك يتفق مع الرائد السعودي لضم الجزائري يسري بوزوق

ياسين بن زية يتألق مجددا في البطولة الأذربيجانية 

ياسين بن زية يتألق مجددا في البطولة الأذربيجانية 

بالفيديو.. محرز يقدم وعدا جديدا لجماهير الأهلي السعودي

بالفيديو.. محرز يقدم وعدا جديدا لجماهير الأهلي السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد