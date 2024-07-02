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رياضة

ليل يعلن مغادرة آدم وناس رسميا..

ع. ع
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ليل يعلن مغادرة آدم وناس رسميا..

أعلن نادي ليل الفرنسي، الاثنين، على حسابه الرسمي في موقع “إكس”، مغادرة مجموعة من لاعبي الفريق بنهاية الموسم الحالي، من بينهم اللاعب الدولي الجزائري، آدم وناس (27 عاماً)، إثر العديد من الصعوبات التي مر بها الموسم الماضي، وابتعاده عن التشكيلة الأساسية مع نهاية الموسم الكروي، الأمر الذي جعله يخسر أيضاً مكانته في المنتخب الوطني.

وقال نادي ليل، في بيانه، بشأن آدم وناس، الذي لم يلعب أكثر من 17 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا في العام الماضي: “بعد موسم 2023- 2024، وصل آدم وناس وإيفان كافاليرو وآدم جاكوبيتش إلى نهاية عقودهم، وسيغادرون نادي ليل، شكراً لكم جميعاً على عملكم، وعلى كل ما قدمتموه لفريقنا، كما نتمنى لكم التوفيق في المستقبل”.

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