“لينة”.. أول طفلة جزائرية ترسل صهريج ماء لأطفال غزة

صنعت الحدث عبر مبادرة "سقيا الماء"

تصنع هذه الأيام الطفلة “لينة صادق” الحدث، باعتبارها أول طفلة جزائرية تصل تبرعاتها إلى قطاع غزة، في إطار مبادرة “سقيا الماء” التي أطلقها نشطاء من داخل القطاع، لفائدة أطفال غزة المحاصرين، والذين انقطعت بهم السبل في الحصول على قطرة ماء، في ظل التجويع المفروض عليهم من قبل الكيان الصهيوني، الذي حرمهم من كل شيء وتركهم يموتون عطشا.

الطفلة لينة التي تنحدر من تلمسان، وضعت جميع مدخراتها المالية لفائدة هذه المبادرة، كما أشارت إلى ذلك عمتها في تصريح إدلت به للشروق، مشيرة إلى أن ابنة أخيها، اقتنعت أن الطريق الوحيد لمساعدة أبناء غزة هو الانخراط في مثل هذه المبادرات التطوعية التي يؤطرها نشطاء من داخل القطاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة التيكتوك، حيث بادرت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، إلى إرسال مدخراتها المالية التي تحولت إلى صهريج مليء بالمياه الصالحة للشرب تم توزيعها على الأطفال العطشى بقطاع غزة، وتم توثيق العملية عبر شريط فيديو تم نشره على صفحة الناشط “رأفت الملاحي” بمنصة التيكتوك، هذا الناشط الغزاوي الذي أثنى طويلا على هذه المبادرة، معتبرا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها أطفال بإرسال تبرعات لفائدة أطفال غزة في سياق مبادرة “سقيا الماء” الموجهة تحديدا لأطفال غزة، الذين يعيشون أوضاعا لا إنسانية ويعانون من أزمة مياه حرمتهم من الحصول على قطرات يطفئون بها لهيب عطشهم.

هذا وسبق لخالتها أن انخرطت في المبادرة، قبل أن تلتحق بها ابنة أختها لينة، التي تعد من بين أكثر الأطفال مشاركة في معظم المبادرات الخيرية محليا، حيث سبق للطفلة لينة، أن أهدت شهادة تعليمها الأساسي لأهل غزة، في إشارة رمزية منها إلى أن كل شيء يهون من أجل أطفال غزة، وأن الفوز والنجاح سيكون من نصيبهم في معركة الوجود..

وعما إن كانت التبرعات لهذه المبادرات تصل فعلا لأصحابها، أكدت خالة الطفلة، أن مبادرة “سقيا الماء” يتم توثيقها عبر فيديوهات مباشرة، يشرف عليها ناشط من داخل القطاع.

هذا ومن خلال تتبعنا لصفحة هذا الناشط، استوقفتنا عديد المشاهد المؤثرة لأطفال غزة وهم يملأون دلاء الماء من الصهاريج، التي وضعت عليها لافتات كتبت عليها اسماء المتبرعين من مختلف أنحاء العالم، والعالم العربي تحديدا، إلا أن الطفلة الجزائرية “صادق لينة” رفقة طفلة ليبية، تكونان أول الأطفال الذين ساهموا فعلا في هذه المبادرة الإنسانية التي سمحت لأهل غزة بالحصول على كميات من الماء الصالح للشرب.