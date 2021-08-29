ليندة حمري تحرز سادس ميدالية للجزائر

سليم.ع

رفعت الجزائر رصيدها إلى ست ميداليات في الألعاب البارالمبية الجارية في العاصمة اليابانية طوكيو..

وتمكنت ليندة حمري في اليوم الخامس من المنافسة، من حصد الميدالية البرونزية، في اختصاص الوثب الطويل، لتدون اسمها في قائمة المتوجين.

وحققت حمري وثبة بـ5 أمتار و33 سنتمتر، احتلت بفضلها المركز الثالث، وتؤكد بفضلها تألق المشاركة الجزائرية في الألعاب لحد الآن، في انتظار تتويجات أخرى.

ورفعت المشاركة الجزائرية في الألعاب البارالمبية رصيدها إلى ست ميداليات، وهي ذهبية شيرين عبد اللاوي وفضية نسيمة صايفي، وأربع ميداليات برونزية كانت من نصيب مونيا قاسمي وحسين بتير ووليد فرحاح وليندة حمري.