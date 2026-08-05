لين الحايك تحقق حلمها على مسرح جرش وتبهر الجمهور بصوتها وإحساسها

عاشت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك واحدة من أهم محطات مسيرتها الفنية، بعدما وقفت للمرة الأولى على خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، مقدمة أمسية غنائية أكدت من خلالها موهبتها وحضورها المميز أمام جمهور كبير تفاعل مع أدائها منذ اللحظات الأولى.

وافتتحت الحايك فقرتها بأغنية “يا سعد”، قبل أن تعبر عن فرحتها بتحقيق حلم الوقوف على أحد أعرق المسارح العربية، موجهة الشكر لجمهور جرش على حفاوة الاستقبال، وسط أجواء مليئة بالمحبة والتشجيع.

وتنقلت خلال الأمسية بين مجموعة من روائع الأغنية العربية، فقدمت “سألوني الناس”، “حبيتك تنسيت النوم” و*”كيفك إنت”، كما أبدعت في أداء أغنيات “ليل العاشقين”، “بتمون”، “أكتر”، “أصابك عشق”، “خلص الدمع”، “توصى فيه” و”ما بعرف”*، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قدمت أغنيتها الخاصة “أنت هوي”، التي حظيت بتصفيق حار، في تأكيد على امتلاكها شخصية فنية خاصة إلى جانب نجاحها في أداء الأغنيات الطربية والرومانسية.

واختتمت لين الحايك مشاركتها بأغنية “على بابي واقف قمرين”، مودعة جمهور جرش برسالة شكر ومحبة، بعد أمسية شكلت خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها الفنية، وأكدت أنها من الأصوات الشابة القادرة على حجز مكانها في الساحة الغنائية العربية.