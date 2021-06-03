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ليونال ميسي ضمن القائمة الأولية لسكنات LPA بالعاصمة

الشروق أونلاين
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ليونال ميسي ضمن القائمة الأولية لسكنات LPA بالعاصمة

خلّف ظهور اسم اللاعب الأرجنتيني ليونال ميسي ضمن القائمة الأولية لسكنات LPA ببلدية دالي إبراهيم موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية دالي ابراهيم القائمة الأولية للمسجلين عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالصيغة السكنية LPA وضمنها اسم اللاعب.

وظهر اسم ليونيل ميسي في القائمة تحت رقم 1924 بتاريخ ومكان ميلاد 1 جانفي 1980 بولاية عين الدفلى.
ولم تقم مصالح البلدية بالتوضيح أو حذف المنشور رغم مرور 17 ساعة على نشره وتداوله بصورة كبيرة عبر مختلف الصفحات.

 

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