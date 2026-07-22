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رياضة
نادي ليل سارع لتقديم عرض لتمديد عقده:

ليون الفرنسي يدخل السباق لضم بن طالب

ع. ع
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ليون الفرنسي يدخل السباق لضم بن طالب

يواصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، دراسة خياراته وتحديد مستقبله الكروي بعناية، وذلك عقب انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي ليل الفرنسي في 30 جوان الماضي. ورغم أن إدارة ليل سارعت لتقديم عرض رسمي لتمديد مقامه داخل أروقة الفريق، إلا أن لاعب وسط “محاربي الصحراء” يتريث قبل الحسم في وجهته المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لموقع “أونز مونديال” الشهير عن دخول نادي أولمبيك ليون في سباق التعاقد مع صاحب الـ31 عاماً. وأفاد المصدر ذاته أن هذا الاهتمام جاء بطلب مباشر من المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي يطمح للمّ شمله مجدداً مع النجم الجزائري، بالنظر إلى العلاقة القوية والوطيدة التي جمعتهما أثناء فترة عملهما المشتركة في نادي ليل خلال موسم 2023-2024. وتُعد هذه المعرفة التكتيكية المتبادلة ورقة رابحة قد تمنح ليون أفضلية واضحة للظفر بخدمات اللاعب.

كما أشار التقرير إلى أن إدارة أولمبيك ليون لم تكتفِ بالإعراب عن اهتمامها، بل خطت خطوة جادة عبر تقديم عرض رسمي للاعب، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية أو المدة الزمنية المقترحة للتعاقد، ليبقى القرار النهائي بيد بن طالب المنتظر صدوره خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهة أخرى، لا تزال إدارة نادي ليل تتمسك بآمالها في الإبقاء على خدمات عنصر خبرتها؛ حيث أعلن رئيس النادي، أوليفيي ليتانغ، في تصريحات سابقة، رغبته الصريحة في مواصلة الشراكة مع اللاعب. ورغم استمرار جولات المفاوضات بين الطرفين، إلا أن متوسط الميدان الجزائري لم يمنح موافقته النهائية بعد، فضولاً منه في تقييم كافة العروض المطروحة على طاولته باحترافية وتأنٍ قبل اتخاذ الخطوة الأنسب لمسيرته الاحترافية.

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